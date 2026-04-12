'VATRENI' U ODLIČNOJ FORMI

VIDEO Sjajni Budimir nastavlja trpati! Pogledajte novi pogodak

Piše Ivan Kužela,
VIDEO Sjajni Budimir nastavlja trpati! Pogledajte novi pogodak
Foto: Screenshot/X

Ante Budimir je postigao 16. gol sezone za Osasunu protiv Real Betisa. Pogodak je zabio iz penala; puknuo je prizemno i poslao Alvara Vallesa u krivu stranu. Sada je treći najbolji strijelac španjolskog prvenstva

Na utakmici 31. kola Osasune i Betisa Ante Budimir zabio je izjednačujući gol u 39. minuti utakmice. Betis je poveo u 7. minuti preko Abdea Ezzalzoulija na asistenciju Hectora Bellerina.

'Vatrenom' je ovo bio 16. gol u La Ligi ove sezone. Trenutačno je treći najbolji strijelac iza Kyliana Mbappea (23) i Vedata Muriqija (19). 

Osasuna je trenutačno deveta na tablici s 39, a Betis na petom mjestu s 46 bodova. Oba kluba borit će se za Europu u predstojećim kolima. Do kraja prvenstva ostalo je još sedam utakmica za španjolske prvoligaše.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine
FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!
'DRAGI, VODI ME...'

FOTO Kosovarka muti planove Kovaču i odvodi mu zvijezdu?!

Nogometni razlozi više nisu jedini koji odlučuju o karijerama vrhunskih sportaša. Iduća destinacija Karima Adeyemija (24) mogla bi ovisiti isključivo o željama reperice Loredane Zefi (30)

