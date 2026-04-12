Ante Budimir je postigao 16. gol sezone za Osasunu protiv Real Betisa. Pogodak je zabio iz penala; puknuo je prizemno i poslao Alvara Vallesa u krivu stranu. Sada je treći najbolji strijelac španjolskog prvenstva
'VATRENI' U ODLIČNOJ FORMI
VIDEO Sjajni Budimir nastavlja trpati! Pogledajte novi pogodak
Na utakmici 31. kola Osasune i Betisa Ante Budimir zabio je izjednačujući gol u 39. minuti utakmice. Betis je poveo u 7. minuti preko Abdea Ezzalzoulija na asistenciju Hectora Bellerina.
'Vatrenom' je ovo bio 16. gol u La Ligi ove sezone. Trenutačno je treći najbolji strijelac iza Kyliana Mbappea (23) i Vedata Muriqija (19).
Osasuna je trenutačno deveta na tablici s 39, a Betis na petom mjestu s 46 bodova. Oba kluba borit će se za Europu u predstojećim kolima. Do kraja prvenstva ostalo je još sedam utakmica za španjolske prvoligaše.
