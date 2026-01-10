VIDEO Sjajni Pašalić gol Torinu posvetio ocu. Kleknuo i plakao

Nogometaši Atalante u svom su Bergamu pobijedili Torino 2-0 u posljednjem subotnjem susretu 20. kola talijanske Serie A. Prije toga, Roma je pobijedila Sassuolo 2-0.

U tvrdoj utakmici Atalanta je povela već u 13. minuti golom belgijskog igrača De Ketelaerea i taj je rezultat stajao sve do 95. minute. Tada je loptu na sredini terena primio hrvatski nogometaš Mario Pašalić kojem je bio otvoren i prazan put sve do suparničkih vrata. Pašalić je mirno obavio egzekuciju i zabio za konačnih 2-0.S ta tri boda Atalanta se nije pomakla na ljestvici, ostala je na sedmom mjestu, dok je Torino i dalje na 12. poziciji.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu za Torino, dok je Mario Pašalić zaigrao za Atalantu od 79. minute i zabio drugi gol ove sezone. Pašalić je nakon gola pao na koljena i zaplakao, a gol je posvetio ocu koji je nedavno preminuo. Hrvatskom igraču to je provi gol nakon smrti oca.

Nogometaši Rome na svom su Olimpicu nadjačali Sassuolo s 2-0. Roma je bila bolja, pogotovo u drugom poluvremenu, a dominaciju je u pogodak pretočila tek u 76. minuti. Lijepu je asistenciju upisao Soule, dok je glavom Kone svladao suparničkog vratara i pogodio za 1-0. Odmah nakon toga je uslijedila kompletna odluka ogleda, Soule je neometan s desetak metara pogodio za 2-0.