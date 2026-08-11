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VELIK KORAK U KARIJERI

VIDEO Sjećate se skupljača lopti iz Rijeke koji je slavio pobjedu Hajduka? Potpisao za velikana

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Sjećate se skupljača lopti iz Rijeke koji je slavio pobjedu Hajduka? Potpisao za velikana
Foto: YouTube/screenshot
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Toni Vuković iz Rijeke otišao je iz Hajduka u Torino! Nekad je slavio Hajdukov gol, a sad potpisao za sedmerostrukog prvaka Italije

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Toni Vuković prije pet je godina, tad kao 11-godišnji klinac, bio pod povećalom javnosti jer je kao član nogometne škole Rijeke na Rujevici slavio gol Jana Mlakara u 98. minuti za pobjedu Hajduka 3-2 u Jadranskom derbiju.

Nedugo potom se, zbog neugodnosti, preselio u Split i potpisao za Hajduk, a sad je napravio korak dalje u karijeri i prešao u sedmerostrukog prvaka Italje Torino. Radi se o braniču rođenom u Rijeci koji je na Poljudu prošao pionirski i kadetski uzrast.

"Priča se nastavlja", objavio je Vuković na Instagramu uz fotografiju s potpisa trogodišnjeg ugovora. U prilagodbi bi mu mogao pomoći bivši Hajdukov dragulj Nikola Vlašić (28), kao i nekadašnji dinamovac Sandro Kulenović (26), članovi seniorske momčadi.

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