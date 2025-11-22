Obavijesti

VIDEO Sjevernokorejci šokirali Japance načinom pozdravljanja uoči utakmice! Japan se žalio

"Željeli bismo da iz Fife poduzmu odgovarajuće korake", napisali su iz Japanskog nogometnog saveza, koji traži reakciju Fife

Japanska U-17 reprezentacija prošla je u četvrtfinale Svjetskog prvenstva boljim raspucavanjem jedanaesteraca od vršnjaka iz Sjeverne Koreje, ali nogometnu javnost zaokupirao je detalj s početka utakmice. 

Naime, pri uobičajenom pozdravljanju uoči početka utakmice, igrači Sjeverne Koreje agresivno su šakama pozdravili Japance. Umjesto dlanovima, kako je to uobičajeno, sjevernokorejski su igrači zatvorenim šakama pozdravljali suparnika. 

Japanski nogometni savez zatražio je očitovanje od Fife. 

"Željeli bismo da iz Fife poduzmu odgovarajuće korake", objavili su iz Saveza. 

Ako u Fifi utvrde da je ovakav način pozdrava bio neprimjeren, mogli bi Sjevernokorejci dobiti kaznu...

