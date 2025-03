VIDEO Skandalozna izjava šefa južnoameričkog nogometa: 'Bez Brazilaca kao Tarzanu bez Čite'

Predsjednik Južnoameričke nogometne federacije (Conmebol), Paragvajac Alejandro Dominguez, ispričao se zbog rasističke izjave u kojoj je brazilske klubove sramotno usporedio s čimpanzom iz filmova o Tarzanu. Dominguez je u ponedjeljak, nakon ždrijeba Copa Libertadoresa, kazao kako bi elitno južnoameričko natjecanje bez brazilskih klubova bilo kao "Tarzan bez Čite". Čimpanza Čita slavni je majmun koji je glumio u serijalu filmova o Tarzanu tijekom 1930-ih.

- Želim se ispričati zbog svoje nedavne izjave. Izraz koji sam upotrijebio popularna je fraza i nikada nisam imao namjeru omalovažiti ili diskvalificirati bilo koga - poručio je Dominguez.

Njegova izjava izazvala je pravu pomutnju i silne kritike u Brazilu. Posebno nakon ružnih scena s nedavne utakmice U-20 Copa Libertadoresa između paragvajskog Cerro Portena i Palmeirasa kada su pojedine brazilske nogometaše vrijeđali majmunskim povicima. Conmebol je kaznio paragvajski klub s 50.000 dolara i pozvao ga na promicanje kampanja protiv rasizma.

- Boli me duša. To je ista bol koju su svi crnci osjećali kroz povijesti. Stvari se razvijaju, ali nikad nisu 100 posto riješene. Današnji događaj ostavlja ožiljke i treba ga vidjeti ovakvim kakvim zaista jest. To je zločin. Dokad? Nadam se da to pitanje u nekom trenutku nećemo morati postaviti. Dotad se nastavljamo boriti - rekao je mladi napadač Palmerirasa Luighi (18) koji je nakon zamjene zaplakao na klupi.

Brazilski nogometni savez (CBF) sankciju je ocijenio "beznačajnom" izrazivši u priopćenju "potpunu ogorčenost" zbog "potpune neučinkovitosti odluke Disciplinske komisije Conmebola" koja "nažalost potiče praksu novih kaznenih djela". Oglasila se i predsjednica Palmeirasa Leila Pereira koja je rekla da "jedva može vjerovati da je Dominguezova izjava istinita".

- Mislila sam da je videom manipulirala umjetna inteligencija. Možda čak ni umjetna inteligencija ne bi mogla proizvesti tako katastrofalnu izjavu - kazala je.