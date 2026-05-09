VIDEO Skandirali mu 'Messi!', a Ronaldo ih šokirao odgovorom

Incident se dogodio tijekom utakmice Al-Nassra i Al-Shababa u saudijskoj ligi. Navijači suparničkog kluba pokušali su naljutiti Ronalda (41) skandiranjem Messijevog imena, no portugalski nogometaš reagirao je teatralno, a snimka je brzo počela kružiti društvenim mrežama.

Al-Nassr je utakmicu dobio 4-2, a Ronaldo je pritom zabio gol. Njegova momčad trenutno vodi saudijsku ligu s pet bodova prednosti nad Al-Hilalom uz tri kola do kraja sezone.

Nije ovo bio prvi put da navijači Al-Shababa posežu za istom provokacijom. Godine 2024. Ronaldo je zbog reakcije na slična skandiranja bio suspendiran i novčano kažnjen, ali ovaj put nije reagirao burno.

Ronaldo se Al-Nassru priključio u prosincu 2022. U dresu saudijskog kluba postigao je 100 golova, a ukupno u karijeri broji 971 pogodak. Uskoro ga čeka i šesto Svjetsko prvenstvo u karijeri.