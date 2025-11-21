Obavijesti

VALENCIA - LEVANTE 1-0

VIDEO Škarice Huga Dura za rušenje velikog rivala i erupciju na Mestalli! Pogledajte ovaj gol

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Valencia je skočila na 15. mjesto sa 13 bodova, dok je Levante ostao pretposljednji s devet. Hugu Duru ovo je bio četvrti gol u La Ligi

Valencia i Levante gradski su rivali, a pobjeda u takvim utakmicama uvijek je posebno slatka, pogotovo kad je rezultatski ulog velik. "Šišmiši" su uspjeli doći do iste, a gol odluke zabio je Hugo Duro u 79. minuti. I to na kakav način! 

Asistencija se piše Joseu Luisu Gayi, ali Duro je nevjerojatnim škaricama doveo Valenciju u vodstvo. Poslao mu je suigrač loptu malo iza leđa, ali to nije bio problem za napadača koji se sjajno snašao. 

Sjajan gol pogledajte OVDJE

Valencia je skočila na 15. mjesto sa 13 bodova, dok je Levante ostao pretposljednji s devet. 

