VIDEO Školske kolege priredile špalir trojici Hajdukovih juniora

Nakon što su ostvarili povijesni uspjeh na kultnom Signal Iduna Parku, pa doživjeli čudesan doček na Poljudu, juniori Hajduka vraćaju se obavezama - u školskim klupama! Da, to je realnost 'bilih tića' bez obzira što su pred nekima od njih itekako blistave karijere.

Golman Borna Buljan (17), veznjak Duje Reić (16) i napadač Nino Duić (18) polaznici su Komercijalno-trgovačke škole u Splitu kojima su u petak po ulasku u školu kolege napravile špalir držeći u rukama balone u bojama Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček hajdukovaca u školi

Ravnodušne nisu mogle ostati niti profesorice koje su zagrlile svoje učenike i čestitale mladim hajdukovcima na fenomenalnom uspjehu. Budući da je sada reprezentativna pauza, možda će ih i malo češće viđati...

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Bili smo presretni i išli slaviti s navijačima koji su došli u velikom broju. To mi je jedan od ljepših momenata u karijeri. Doček? To je san svakog tko živi u Splitu i svakog djeteta koji trenira balun. To smo ostvarili. Idemo sad smiriti glave i spremiti se za Nyon najbolje što možemo. Ne, iskreno, nismo svjesni što smo napravili, osjećaji su pomiješani. Ali sve će se to spustiti na zemlju. Očekujem najbolje. Kad smo već tu, idemo probati osvojiti - kazao je Buljan po povratku u Split.

Upravo je jedan od heroja protiv Borussije Dortmund bio Buljan, koji je u devetoj seriji pročitao pokušaj Manea te omogućio Kavelju da njegov penal bude pobjednički.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

