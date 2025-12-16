Obavijesti

VIDEO Škot izgubio od debitanta pa rukom gasio vatru i udarao u stol. Pogledajte trenutak ludila

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: screenshot/X

Cameron Menzies šokantno izgubio je od Charlieja Manbyja, a onda imao "žutu minutu". Nakon poraza rukom je gasio vatromet oko sebe pa snažno izudarao stol na pozornici. Kasnije se ispričao

Škotski igrač pikada Cameron Menzies (36) doživio je šokantan poraz u prvom kolu Svjetskog prvenstva u pikadu od 20-godišnjeg debitanta Charlieja Manbyja (3-2), a nakon meča potpuno je izgubio kontrolu. Njegov ispad bijesa rezultirao je teškom ozljedom ruke zbog koje je završio u bolnici.

World Darts Championship
Foto: Matthew Childs

Nakon što je Manby, po zanimanju zidar, pogodio za pobjedu 3-2, Menzies je prvo napravio nevjerojatan potez. Snimke s tribina pokazuju kako je prišao pirotehnici na pozornici i dlanom pritisnuo vatromet. Odmah potom, dok je njegov protivnik slavio, Menzies je prišao stolu i zadao mu tri snažna boksačka aperkata. Ruka mu je ostala obljevena krvlju, a sudac ga je morao ispratiti s pozornice uz zvižduke publike.

Škot se kasnije ispričao, navodeći teške osobne okolnosti.

- Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Nije izgovor, ali u zadnje vrijeme imam puno toga na pameti i pretpostavljam da mi se na kraju sve skupilo - poručio je u priopćenju.

Objasnio je da mu je nedavno preminuo ujak Gary.

- Da sam pobijedio, drugi meč bih igrao na dan njegovog sprovoda. To mi je bilo na umu. Opet kažem, to nije izgovor. Bilo je pogrešno i ne želim ništa oduzeti Charlieju. Igrao je dobro - dodao je Menzies.

Komentator Sky Sportsa Glen Durrant izjavio je kako će Menzies "žaliti zbog ovoga do kraja života". Zbog ispada mu prijeti novčana kazna, a možda i suspenzija. Ovo mu je drugi uzastopni poraz u prvom kolu, a i lani je turnir napustio u suzama.

