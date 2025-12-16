VIDEO Škot izgubio od debitanta pa rukom gasio vatru i udarao u stol. Pogledajte trenutak ludila

Škotski igrač pikada Cameron Menzies (36) doživio je šokantan poraz u prvom kolu Svjetskog prvenstva u pikadu od 20-godišnjeg debitanta Charlieja Manbyja (3-2), a nakon meča potpuno je izgubio kontrolu. Njegov ispad bijesa rezultirao je teškom ozljedom ruke zbog koje je završio u bolnici.

Foto: Matthew Childs

Nakon što je Manby, po zanimanju zidar, pogodio za pobjedu 3-2, Menzies je prvo napravio nevjerojatan potez. Snimke s tribina pokazuju kako je prišao pirotehnici na pozornici i dlanom pritisnuo vatromet. Odmah potom, dok je njegov protivnik slavio, Menzies je prišao stolu i zadao mu tri snažna boksačka aperkata. Ruka mu je ostala obljevena krvlju, a sudac ga je morao ispratiti s pozornice uz zvižduke publike.

Škot se kasnije ispričao, navodeći teške osobne okolnosti.

- Žao mi je zbog onoga što se dogodilo. Nije izgovor, ali u zadnje vrijeme imam puno toga na pameti i pretpostavljam da mi se na kraju sve skupilo - poručio je u priopćenju.

Objasnio je da mu je nedavno preminuo ujak Gary.

- Da sam pobijedio, drugi meč bih igrao na dan njegovog sprovoda. To mi je bilo na umu. Opet kažem, to nije izgovor. Bilo je pogrešno i ne želim ništa oduzeti Charlieju. Igrao je dobro - dodao je Menzies.

Komentator Sky Sportsa Glen Durrant izjavio je kako će Menzies "žaliti zbog ovoga do kraja života". Zbog ispada mu prijeti novčana kazna, a možda i suspenzija. Ovo mu je drugi uzastopni poraz u prvom kolu, a i lani je turnir napustio u suzama.