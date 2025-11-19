Obavijesti

NEZABORAVNA NOĆ

VIDEO Škoti nakon 28 godina na SP-u. Ludnica na Otoku: 'Znam da se Jota negdje gore veseli'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Lee Smith

Škotska reprezentacija slavila je u utorak protiv Danske (4-2) u sklopu zadnjeg kola grupne faze europskih kvalifikacija za Mundijal 2026. Posljednji put na najvećoj nogometnoj smotri igrali su 1998. godine

Škotskoj je u utorak protiv Danske igrala samo pobjeda za izravan plasman na Mundijal. Danska je prije susreta imala 11, a Škotska deset bodova u skupini C. Izabranici Stevea Clarkea slavili su 4-2 i osigurali prvo mjesto u skupini s 13 bodova.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group C - Scotland v Denmark
Foto: Lee Smith

Škote je u ranu prednost sjajnim škaricama doveo prošlosezonski MVP Serie A Scott McTominay, ali njegov suigrač u Napoliju Rasmus Hojlund vratio je utakmicu u egal s bijele točke u 57. minuti. Četiri minute kasnije drugi žuti karton dobio je Rasmus Kristensen i ostavio Dance s desetoricom na terenu do kraja susreta. 

Lawrence Shankland ušao je u igru u drugome dijelu i pokazao se kao sjajni džoker s klupe jer je Škote doveo u vodstvo u 78. minuti. Njihova sreća trajala je kratko jer Danci ponovno izjednačuju u 81. preko Patricka Dorgua.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group C - Scotland v Denmark
Foto: Russell Cheyne

Kad je sve izgledalo izgubljeno i izgledno da će Škotska u dodatne kvalifikacije na scenu u sudačkom dodatku stupa član Celtica Kieran Tierney lijepim golom van šesnaesterca. Pobjedu je potvrdio nesvakidašnjim golom sa svoje polovice Kenny McLean u osmoj minuti nadoknade. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon susreta oglasio se kapetan Škotske Andrew Robertson.

- Izbornikov govor prije utakmice bio je nevjerojatan. Pokazao nam je povijesne trenutke reprezentacije te kvalifikacije za Euro i rekao: "Idemo ovo ponoviti". Iznimno mi je drago što se sve ovako završilo. Ovi momci i cijeli trenerski stožer čine najbolju grupu s kojom sam imao prilike raditi. Nakon susreta bili smo vrlo emocionalni i svjesni što smo postigli za izbornika i naše obitelji. Ovo je jedna od najboljih noći mog života.

- Na dan utakmice nisam mogao iz glave izbaciti svog prijatelja Dioga Jotu. Toliko smo pričali o odlasku na Svjetsko prvenstvo jer je on propustio posljednje s Portugalom, a ja sa Škotskom. Znam da se negdje gore veseli zbog mene.

Liverpool v Real Madrid - UEFA Champions League - Final - Stade de France
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Zadovoljstvo nije krio ni član Norwicha Kenny McLean

- Prošlo je puno vremena od posljednjeg nastupa na Svjetskom prvenstvu. Znali smo da možemo postići ovo, ali u posljednjim trenucima susreta čini plasman još ljepšim. Atmosfera na ovom stadionu je nevjerojatna i svi navijači su ovo zaslužili. Kieran Tierney prišao mi je nakon utakmice i rekao: "Zabio si treći najbolji gol na utakmici i to kakav!". 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group C - Scotland v Denmark
Foto: Russell Cheyne

Nakon slavlja Škota Danska će u dodatne kvalifikacije, a Škoti su postali jedna od 12 europskih reprezentacija koja će zaigrati na Svjetskom prvenstvu. Uz njih će na Mundijalu iz Europe zaigrati još Francuska, Engleska, Hrvatska, Portugal, Norveška, Njemačka, Nizozemska, Švicarska, Španjolska, Belgija i Austrija. Ždrijeb za dodatne kvalifikacije održat će se u četvrtak u Zürichu s početkom u 13 sati. 

