VIDEO Slaven u nadoknadi osvojio tri boda protiv lokosa, Mudražija ponovno zabio gol

U posljednjem susretu 21. kola HNL-a Slaven Belupo je pobijedio Lokomotivu sa 2-1. Domaćin je poveo u 39. minuti golom Dominika Kovačića. S desne strane je ubacio Ivan Ćubelić, lopta je u gužvi došla do Ilije Nestorovskog koji je pucao, Zvonimir Šubarić je sjajno obranio, no lopta se odbila do Kovačića koji je lijepo pogodio za 1-0.

Statistika Slaven - Lokomotiva

Foto: Sofascore za 24sata

U samoj završnici prvog dijela "lokosi" su izjednačili. Luka Dajčer je dugačkom loptom uposlio Frana Karačića, koji je produžio do Roberta Mudražije, a ovaj u trku loptu primio prsima i iz poluvoleja zabio u suprotni kut. Bio je to njegov deseti gol ove sezone.

Kada se već činilo kako će susret završiti bez pobjednika, domaćin je stigao do tri boda. Ivan Dolček je ubacio s desne strane, a Ante Šuto glavom pogodio za 2-1. Slaven je sada šesti, a Lokomotiva osma.

Golove s utakmice pogledajte klikom OVDJE.