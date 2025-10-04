VIDEO Slavenov Ganac otkinuo na Dražena Zečića: 'Pjesma je Agbekpornua pogodila u dušu'

Deveto kolo HNL-a nogometašima Slaven Belupa donijelo je nove uspjehe. 'Farmaceuti' su nastavili s prilično dobrim predstavama ove sezone, srušili su Osječane 2-1 na Kušek Apašu pa dohvatili ostatak pretendenata na gornji dom HNL-a.

Pogled na tablicu govori da su trenutno na šestom mjestu, ali i da imaju isti broj bodova kao treći Varaždin. Ustvari, čak četiri momčadi imaju po 12 bodova i velika je gužva za sam vrh.

Jedan od junaka 'farmaceuta' protiv Osijeka bio je i Michael Agbekpornu (27). Ganac je dobro poznato ime svim ljubiteljima HNL-a, već treću sezonu drži kontrolu u veznoj liniji Koprivničana i jedan je od najkonstantnijih igrača na svojoj poziciji u ligi.

Protiv Osijeka ga je konačno nagradilo jer Agbekpornu je u okruglom 60. nastupu za Slaven postigao svoj prvijenac. Pa je, tako, dosadašnjim asistencijama (ima ih sedam u HNL-u) konačno pridružio i zgoditak!

Agbekpornu je lijepo zabio već u 7. minuti donijevši Slavenu vodstvo, a nakon utakmice pogodak je proslavio iz duše. Slaven je objavio sjajan video iz svlačionice na kojem se Agbekpornu "razbacao" na Dražena Zečića i njegov hit "Boem u duši".

- Zečić sve do Gane! Točno se vidi kak je pjesma "pogodila" u dušu Michaela - objavio je Slaven na društvenim mrežama.