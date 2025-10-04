Obavijesti

Sport

Komentari 0
RAZBACAO SE NA HIT

VIDEO Slavenov Ganac otkinuo na Dražena Zečića: 'Pjesma je Agbekpornua pogodila u dušu'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Slavenov Ganac otkinuo na Dražena Zečića: 'Pjesma je Agbekpornua pogodila u dušu'
Foto: Slaven Belupo

SLAVEN - OSIJEK 2-1 Jedan od junaka 'farmaceuta' protiv Osijeka bio je i Michael Agbekpornu (27). U točno 60. nastupu za Slaven konačno je postigao prvijenac pa ga proslavio u velikom stilu

Deveto kolo HNL-a nogometašima Slaven Belupa donijelo je nove uspjehe. 'Farmaceuti' su nastavili s prilično dobrim predstavama ove sezone, srušili su Osječane 2-1 na Kušek Apašu pa dohvatili ostatak pretendenata na gornji dom HNL-a.

Pogled na tablicu govori da su trenutno na šestom mjestu, ali i da imaju isti broj bodova kao treći Varaždin. Ustvari, čak četiri momčadi imaju po 12 bodova i velika je gužva za sam vrh.

Jedan od junaka 'farmaceuta' protiv Osijeka bio je i Michael Agbekpornu (27). Ganac je dobro poznato ime svim ljubiteljima HNL-a, već treću sezonu drži kontrolu u veznoj liniji Koprivničana i jedan je od najkonstantnijih igrača na svojoj poziciji u ligi.

Protiv Osijeka ga je konačno nagradilo jer Agbekpornu je u okruglom 60. nastupu za Slaven postigao svoj prvijenac. Pa je, tako, dosadašnjim asistencijama (ima ih sedam u HNL-u) konačno pridružio i zgoditak!

Agbekpornu je lijepo zabio već u 7. minuti donijevši Slavenu vodstvo, a nakon utakmice pogodak je proslavio iz duše. Slaven je objavio sjajan video iz svlačionice na kojem se Agbekpornu "razbacao" na Dražena Zečića i njegov hit "Boem u duši".

- Zečić sve do Gane! Točno se vidi kak je pjesma "pogodila" u dušu Michaela - objavio je Slaven na društvenim mrežama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš
VATRENA CRO-LINDA

FOTO Kad Kolinda navija: Pila je pivo, klečala pred TV-om, ušla u svlačionicu i pokisnula kao miš

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora doputovala je u Pariz uoči Olimpijskih igara i fotkala se s Emmanuelom Macronom. Prisjetili smo se njenih navijačkih izdanja
VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!
TEŠKO IZBORENA POBJEDA

VIDEO Vukovar - Hajduk 0-1: Domaćin s desetoricom namučio goste, presudio Rokas Pukštas!

Vukovarci su od 25. minute igrali s igračem manje, ali svejedno su u prvom poluvremenu bili bliže pogotku. Pukštas je golom spasio Splićane i to četvrtim ove sezone, čime je postao najbolji strijelac Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025