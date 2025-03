VIDEO Slovenac srušio svjetski rekord na letaonici u Planici! Pogledajte čudesan skok...

Na legendarnoj letaonici u Planici svjedočili smo nevjerojatnom trenutku! Domen Prevc postavio je novi svjetski rekord u skijaškim letovima! Slovenski skakač u drugoj seriji izveo je impresivan let od 254,5 metara, čime je nadmašio dosadašnji rekord Stefana Krafta, koji je s 253,5 metra držao titulu najdužeg leta još od 2017. godine u Vikersundu.

Iako je oborio rekord, Prevc nije uspio doći do pobjede u Planici. S mjesta broj dva poslije prve serije Domen Prevc je sa kapije 12 doletio na 254 metra, ali mu to na kraju nije bilo dovoljno za pobjedu jer je završio iza sunarodnjaka Anžea Lanišeka. On je poletio na 241.5 metar, što mu je donijelo pobjedu za 7.1 bodova više od Prevca. Treći je završio Nijemac Andrea Wellinger, nakon njega slijede o Daniel Tschofenig, Ryoyu Kobayashi i Pius Paschke.

- Oduvijek sam to želio, ostvario mi se san. Zadnji let u Planici, ući u sljedeću sezonu s takvim pothvatom... teško je napisati takvu priču - o velikom uspjehu za TV Slovenija rekao je Prevc, čiji je rekord mjerio njegov otac Božidar Prevc.

- U zraku sam osjetio da je to to. Silno sam uživao u letu. Čak i da sam uspio postaviti rekord u cijeloj sezoni, odmah bih ga potpisao. Danas ću tako dobro spavati, sutra me neće probuditi ni šest budilica - dodao je.

Ovo je prvi put poslije 20 godina da se rekord ski-letova vraća na Planicu. Nakon 2005. godine kada je rekord oborio Bjorn Einar Romoren letom od 239 metara, primat je preuzela letaonica u Vikersundu, gdje je oboreno šest rekorda zaključno sa onim Krafta 2017. godine.