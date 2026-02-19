VIDEO Genk u šest minuta zabio dva gola. Dinamu nadu vratio Beljo nakon prodora Topića

U prvoj utakmici play-offa Europske lige između Dinama i Genka gosti su poveli u 15. minuti nakon kontre. Nakon početnog ispitivanja snaga Belgijci su izborili korner. Karetsas je ubacio s lijeve strane, a u skoku je najviši bio Heynen, kojeg nije ispratio Dominguez, pa su se “modri” tako našli u zaostatku.

Novi šok uslijedio je u 21. minuti. Dinamo je bio u napadu, no izgubili su loptu. Povukli Belgijci kontru i poslali je na desnu stranu od kuda su ubacili, no to je blokirano. Nije bilo niti sreće u tome jer se lopta odbila do El Uohadija koji se izabcio na desnu nogu i potom pogodio neobranjivo u donji lijevi kut gola nemoćnog Livakovića. Golove pogledajte OVDJE.

Nakon prvotnog šoka koji je uslijedio poslije dva primljena gola Dinamo je počeo napokon igrati. Nizali su se ubačaji s lijeve strane, prijeti su "modri", a onda su zabili u 44. minuti. Topić koji je dobio prednost pred Bakrarom na desnom krilu lijepo je primio loptu u prostor od Mišić,a predriblao čuvara i potom ubacio na peterac gdje je Beljo zabio iz blizine te snizio prednost gostiju na 2-1.

Utakmica je i dalje u tijeku, a tekstualni prijenos možete pratiti OVDJE.