VIDEO Šok na Wembleyju! Nova blamaža Engleske prije SP-a

Engleska je izgubila prijateljsku utakmicu na Wembleyju. Nakon remija s Urugvajem u petak (1-1), bolji od njih u utorak bio je Japan. Azijci su slavili 1-0, a jedini pogodak na utakmici zabio je Kaoru Mitoma (28). Gol pogledajte OVDJE. Bio je to prvi, povijesni poraz Engleske od jedne reprezentacije iz Azije.

Nogometaš Brightona zna kako je igrati na engleskom tlu i to je najbolje pokazao u 23. minuti utakmice kad je zabio gol na asistenciju Keita Nakamure. Igra za Brighton od 2022. godine otkako se vratio s posudbe iz belgijskog Royale Union Saint-Gilloisea. Englezi su na susretu imali 19 udaraca, ali tek četiri u okvir, dok su Japanci imali sedam pokušaja i dva u okvir gola. Nogometaše su navijači izviždali na kraju utakmice.

Engleska je u kvalifikacijskoj skupini K imala osam pobjeda u isto toliko susreta i izravno se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Na SP-u će u skupini L igrati s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Trenutačna forma ne obećava puno, a prije početka Mundijala igrat će još protiv Novog Zelanda i Kostarike u lipnju.