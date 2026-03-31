NAVIJAČI IM ZVIŽDALI

VIDEO Šok na Wembleyju! Nova blamaža Engleske prije SP-a

Piše Ivan Kužela,
Foto: Paul Childs

Engleska je prvi put ikad poražena od azijske reprezentacije; Japan je slavio 1-0 na kultnom Wembleyju usred Londona. Forma najskuplje reprezentacije svijeta je očajna, a do SP-a je ostalo dva mjeseca

Engleska je izgubila prijateljsku utakmicu na Wembleyju. Nakon remija s Urugvajem u petak (1-1), bolji od njih u utorak bio je Japan. Azijci su slavili 1-0, a jedini pogodak na utakmici zabio je Kaoru Mitoma (28). Gol pogledajte OVDJE. Bio je to prvi, povijesni poraz Engleske od jedne reprezentacije iz Azije.

Hrvati i Škoti: Je*ena Engleska 00:22
Hrvati i Škoti: Je*ena Engleska

Nogometaš Brightona zna kako je igrati na engleskom tlu i to je najbolje pokazao u 23. minuti utakmice kad je zabio gol na asistenciju Keita Nakamure. Igra za Brighton od 2022. godine otkako se vratio s posudbe iz belgijskog Royale Union Saint-Gilloisea. Englezi su na susretu imali 19 udaraca, ali tek četiri u okvir, dok su Japanci imali sedam pokušaja i dva u okvir gola. Nogometaše su navijači izviždali na kraju utakmice.

Engleska je u kvalifikacijskoj skupini K imala osam pobjeda u isto toliko susreta i izravno se plasirala na Svjetsko prvenstvo. Na SP-u će u skupini L igrati s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Trenutačna forma ne obećava puno, a prije početka Mundijala igrat će još protiv Novog Zelanda i Kostarike u lipnju.

