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VIDEO Šok u Sisku! Osijek ispao iz Kupa od drugoligaša Segeste. Zabio Tonći Kukoć, evo golova!

Piše Luka Tunjić,
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VIDEO Šok u Sisku! Osijek ispao iz Kupa od drugoligaša Segeste. Zabio Tonći Kukoć, evo golova!
Segesta i Osijek sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Posebno je dojmljiv bio gol bivšeg hajdukovca Kukoča, koji je burno proslavio svoj gol. Skinuo je dres i trčao po terenu, a u proslavi su mu se pridružili i suigrači

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U srijedu se igralo čak deset utakmica Šesnaestine finala Hrvatskog kupa, od čega njih osam u terminu od 16.30 sati. Posebno je zanimljiva bila utakmica u Sisku, gdje su nogometaši Osijeka gostovali kod bivšeg prvoligaša Segeste, koja je napravila senzaciju kola pobjedom od 3-1 na domaćem terenu.

Siščani su odigrali nevjerojatno prvo poluvrijeme. Vodili su 2-0 na predahu zahvaljujući golovima. Tonćija Kukoća-Petraella i Petra Brleka. Posebno je dojmljiv bio gol bivšeg hajdukovca Kukoča, koji je burno proslavio svoj gol. Skinuo je dres i trčao po terenu, a u proslavi su mu se pridružili i suigrači.

Nadu Osječanima dao je Niko Farkaš golom u 54. minuti, ali momčad Federica Bessonea nije mogla ubaciti u još jednu brzinu više. Mučila se i teško stvarala šanse protiv drugoligaša, koji je u sudačkoj nadoknadi iskoristio jednu neopreznost Osijeka. Vilim Gec postavio je konačnih 3-1.

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Komentari 27
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