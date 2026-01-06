Obavijesti

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šok za Dinamo! Bennacer zbog ozljede izašao sa terena
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Loše vijesti za 'modre' stižu s Afričkog kupa nacija

Na samom početku drugog poluvremena u 49. minuti susreta utakmice osmine finala Afričkog kupa nacija između Alžira i DR Konga, Ismael Bennacer je ostao ležati. Alžirski reprezentativac i igrač Dinama uhvatio se za stražnju ložu i morao napustiti teren. Video možete pogledati OVDJE

Pokretanje videa...

Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu 00:36
Maksimirske snježne radosti. Igrači se grudali, par hrabrih trenira u kratkom dresu | Video: 24sata Video

To su loše vijesti za Dinamo koji je potencijalno  na dulje vrijeme ostao bez jednog od najvrjednijih igrača. 

Bennacer je u Dinamo stigao u rujnu na posudbu do kraja sezone, a do sada je skupio 11 nastupa, zabio dva gola i upisao jednu asistenciju. Prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura te je najvrjedniji Dinamov igrač. 

U Dinamu su se nadali da će se Bennacer i Bakrar što prije vratiti s Afričkog kupa nacija, ali Bennacer se vraća ozlijeđen, a za detaljnije prognoze još treba pričekati. 

