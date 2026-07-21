VIDEO Šok za 'modre'! Obrana zaspala i Švicarci imaju vodstvo

Dinamo nije dobro otvorio utakmicu protiv Thuna u Švicarskoj te se u 20. minuti našao u zaostatku. Domaćin je minutu prije gola imao najveću priliku na utakmici. Nakon ubačaja s lijeve strane nije dobro reagirao golman Ivan Filipović, koji je istrčao, ali mu je lopta ispala. Ipak, brzo je ispravio pogrešku te najprije obranio udarac napadača Labeaua, a potom i Rotha.

Lopta je završila u korneru, nakon kojeg su "modri" primili pogodak. Dinamova obrana očistila je prvi ubačaj, ali je ubrzo uslijedio novi s desne strane. Obrana "modrih" nije dobro reagirala, Filipović je istrčao, no Labeau je stigao prije njega i pogodio za vodstvo Thuna 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Gol pogledajte OVDJE.