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VIDEO Šok za 'modre'! Obrana zaspala i Švicarci imaju vodstvo

Piše Domagoj Vugrinović,
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VIDEO Šok za 'modre'! Obrana zaspala i Švicarci imaju vodstvo
Foto: X/screenshot
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Dinamo se nije prilagodio na umjetnu travu i u prvih 25. minuti najbolju priliku je imao preko Belje koji je pucao ravno u golmana domaćina

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Dinamo nije dobro otvorio utakmicu protiv Thuna u Švicarskoj te se u 20. minuti našao u zaostatku. Domaćin je minutu prije gola imao najveću priliku na utakmici. Nakon ubačaja s lijeve strane nije dobro reagirao golman Ivan Filipović, koji je istrčao, ali mu je lopta ispala. Ipak, brzo je ispravio pogrešku te najprije obranio udarac napadača Labeaua, a potom i Rotha.

Lopta je završila u korneru, nakon kojeg su "modri" primili pogodak. Dinamova obrana očistila je prvi ubačaj, ali je ubrzo uslijedio novi s desne strane. Obrana "modrih" nije dobro reagirala, Filipović je istrčao, no Labeau je stigao prije njega i pogodio za vodstvo Thuna 1-0 u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Gol pogledajte OVDJE.

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