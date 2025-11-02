Obavijesti

"VIDIO SAM 20 POSTO"

VIDEO Šokantan preokret! Evo zašto su Deliji oduzeli pobjedu

Piše Josip Tolić,
Foto: Louis Grasse

Nevjerojatan preokret u UFC Vegas 110: Ante Delija od slavlja do nokauta zbog uboda u oko! Waldo Cortes-Acosta iskoristio priliku i brutalno nokautirao hrvatskog borca u prvoj rundi

Sunaslovna borba UFC Vegas 110 priredbe između hrvatskog teškaša Ante Delije i Walda Cortes-Acoste završila je na jedan od najbizarnijih načina u novijoj povijesti najjače MMA organizacije. U samo nekoliko minuta, Delija je od proslave pobjede došao do teškog poraza nokautom, a ključni trenutak bio je kontroverzni ubod prstom u oko koji je preokrenuo tijek meča.

Sredinom prve runde, Delija je pritisnuo Cortesa-Acostu uz ogradu i uputio seriju udaraca nakon koje se činilo da je borba gotova. Sudac Mark Smith je uskočio, a Delija je počeo slaviti. No Cortes-Acosta se odmah požalio na prekršaj, što je aktiviralo pregled videosnimke koji je pokazao da je Delijin prst završio u oku protivnika neposredno prije serije udaraca.

Prekid meča zbog prsta u oko pogledajte OVDJE.

Uslijedila je neuobičajena odluka koja je zbunila i komentatore. Iako pravila često nalažu prekid nakon pregleda "završne sekvence", suci su odlučili nastaviti meč. Cortes-Acosti je dano vrijeme za oporavak, a on je prihvatio iako je tvrdio da mu je vid na samo 20 posto.

- Osjetio sam prst duboko u oku. Ljut sam. Ja sam Dominikanac, to mi je u krvi - izjavio je nakon borbe, još prekrivajući ozlijeđeno oko.

- Vid mi je bio na 20 posto, ali sam pomislio "je*e mi se". Aspinallu, ako gledaš ovu borbu, dolazim po tebe... Budi spreman, OK - dodao je.

Brutalan nokaut za potpuni preokret

Odmah nakon nastavka, Cortes-Acosta je, nošen adrenalinom, krenuo odlučno. Savršeno tempiranom desnicom pogodio je Deliju i poslao ga na pod. S nekoliko dodatnih udaraca na tlu, "Salsa Boy" je osigurao pobjedu nokautom u 3:59 prve runde.

Ironično, Delija je samo par dana ranije kritizirao sličan incident s ubodom u oko koji se dogodio njegovom timskom kolegi Tomu Aspinallu, kojeg je Cortes-Acosta nakon pobjede i prozvao.

Za Cortesa-Acostu ovo je pobjeda povratka nakon poraza od Sergeija Pavlovicha, dok je Delija doživio prvi i izuzetno bolan poraz u UFC-u. Borba će ostati upamćena po kaosu i kontroverzi, a rasprave o sudačkoj odluci sigurno će se nastaviti.

