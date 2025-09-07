VIDEO Šokantna snimka: Čovjek gazi borca po glavi dok leži!

Sve se više priča o incidentu koji se dogodio na FNC-u u zagrebačkoj Areni. Sukobili su se šef organizacije Dražen Forgač i bivši borac Abraham Are. Forgač je udario Area u glavu te je počelo naguravanje, a onda su zaštitari uletjeli i Area svladali na podu. Sada se pojavila i snimka trenutka kada se zaštitari bore s Areom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zaštitari borca vuku za ruke i pokušavaju ga odvući iz dvorane, a onda ga jedan čovjek u odijelu nogom gazi po glavi. Nije vidljivo je li taj čovjek iz zaštitarske službe, ali je nasrtaj šokirao i ostale uključene u sukob koji su mu rukom pokazali da za to nema potrebe. Na snimci se vidi kako mu svom snagom staje na glavu tenisicom, što je izazvalo zgražanje kod ljudi.

Navodno je do sukoba između Forgača i Area došlo jer borac misli kako mu je Forgač usporio karijeru. Area su zaštitari na kraju uspjeli maknuti iz dvorane.