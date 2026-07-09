VIDEO Šokantni prizori: Zapalili lutku Mbappéa na festivalu...

Francuska nogometna reprezentacija večeras igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Maroka, a uoči utakmice u Paragvaju su ljudi protestirali na šokantan način.

Paragvaj se od Svjetskog prvenstva oprostio nakon što su izgubili upravo od Francuske, a taj dvoboj osmine finala obilježila je gruba igra paragvajskih reprezentativaca. Međutim, njihovi navijači bili su izrazito nezadovoljni suđenjem, a čak su pale i rasističke uvrede prema zvijezdi 'trikolora' Kylianu Mbappéu.

🌎 PARAGUAY 🇵🇾 | QUEMAN A “MBAPPÉ” EN PLAZA PÚBLICA 🔥 Y CELEBRAN



Paraguayos declararon a Mbappé como “el más odiado” en las festividades de “San Juan”, fiesta tradicional donde se quema a un muñeco que representa a la personas más odiada en ese momento en todo el país. https://t.co/7aEFsXcp0D pic.twitter.com/kYTRO4UmrK — XAlertNow (@xalertnow) July 8, 2026

Na društvenim mrežama širi se šokantna snimka snimljena na festivalu u San Joseu u Paragvaju gdje su okupljeni napravili lutku s natpisom 'Mbappé' te su je objesili za drvo i zapalili. Okupljeno mnoštvo gledalo je lutku kako gori, a u unutrašnjosti lutke bile su postavljene i petarde koje su eksplodirale tijekom spaljivanja.