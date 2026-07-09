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U PARAGVAJU

VIDEO Šokantni prizori: Zapalili lutku Mbappéa na festivalu...

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Šokantni prizori: Zapalili lutku Mbappéa na festivalu...
Foto: screenshot X
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Skandal u Paragvaju: navijači zapalili lutku s natpisom Mbappé i šokirali svijet nakon poraza od Francuske

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Francuska nogometna reprezentacija večeras igra četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Maroka, a uoči utakmice u Paragvaju su ljudi protestirali na šokantan način. 

Paragvaj se od Svjetskog prvenstva oprostio nakon što su izgubili upravo od Francuske, a taj dvoboj osmine finala obilježila je gruba igra paragvajskih reprezentativaca. Međutim, njihovi navijači bili su izrazito nezadovoljni suđenjem, a čak su pale i rasističke uvrede prema zvijezdi 'trikolora' Kylianu Mbappéu. 

Na društvenim mrežama širi se šokantna snimka snimljena na festivalu u San Joseu u Paragvaju gdje su okupljeni napravili lutku s natpisom 'Mbappé' te su je objesili za drvo i zapalili. Okupljeno mnoštvo gledalo je lutku kako gori, a u unutrašnjosti lutke bile su postavljene i petarde koje su eksplodirale tijekom spaljivanja. 

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