VIDEO Šokantni sukob Delija i Grobara. Huligan je protivniku ugasio baklju na glavi?

Društvenim mrežama širi se zastrašujuća snimka masovne tučnjave navijačkih skupina Delija i Grobara, koja je u utorak pretvorila beogradsku Humsku ulicu u ratnu zonu. Prizori surovog nasilja ispred stadiona Partizana zgrozili su javnost, a posebno trenutak u kojem jedan huligan drugome gasi upaljenu baklju na glavi.

Prema informacijama koje prenose srpski mediji, okidač za sukob bio je ciljani napad navijača Crvene zvezde na fan-shop Partizana, smješten na platou nedaleko od južne tribine stadiona. Snimke jasno pokazuju kako se sukob odvija upravo ispred spomenutog objekta.

Snimke s nadzornih kamera, koje su se munjevito proširile internetom, prikazuju desetke maskiranih izgrednika kako se brutalno obračunavaju. U sukobu su korišteni remeni i baklje, koje su letjele zrakom.

Vrhunac divljaštva, zabilježen iz neposredne blizine, trenutak je kada jedan od sudionika prilazi suparniku i pritišće mu upaljenu baklju izravno na lice i glavu, uzrokujući teške opekline. U kaosu koji je uslijedio, ozlijeđene su najmanje dvije osobe.

Kako javljaju mediji iz susjedstva, 20-godišnji mladić i 24-godišnja djevojka zatražili su liječničku pomoć i primljeni su u Urgentni centar. Policija je o događaju obaviještena oko 16 sati, no po dolasku na mjesto sukoba zatekla je samo tragove nasilja. Snimku sukoba možete vidjeti OVDJE.