VIDEO Šokantno ponašanje njemačkih huligana u Barceloni! 'Kao da su zatvorili životinje'

Utakmica Lige prvaka između Barcelone i Eintrachta iz Frankfurta donijela je preokret na terenu, ali i kaos na tribinama. Dok je Barcelona slavila pobjedu 2-1, navijači njemačke momčadi iskalili su svoje frustracije na gostujućem sektoru stadiona Camp Nou, a snimka njihovog divljanja brzo se proširila društvenim mrežama.

Na snimkama se prikazuje gostujuće navijače iza visoke staklene ograde kako agresivno tresu barijeru, pale baklje i bacaju pirotehniku. Dim i bljeskovi stvarali su ratnu atmosferu, a njihovo ponašanje izazvalo je lavinu osuđujućih komentara na internetu. Mnogi su se pitali kako se takve scene još uvijek događaju na stadionima u 2025. godini.

Prema pisanju španjolskih medija, njemački huligani na ostale su gledatelje bacali boce, čaše, upaljače i ostale razne objekte. Zbog toga su neki na društvenim mrežama usporedili njihovo ponašanjem "sa zoološkim vrtom".

"Kao da je netko zaključao nekakve životinje u taj kavez," komentirao je jedan korisnik društvenih mreža, čiji je komentar na ovu temu brzo postao popularan. Što su točno radili huligani možete pogledati klikom OVDJE.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Frustracija navijača vjerojatno je proizašla i iz događanja na terenu. Eintracht je poveo golom Ansgara Knauffa u 21. minuti, no Barcelona je u drugom poluvremenu preokrenula rezultat s dva brza gola Julesa Koundea i na kraju slavila 2-1, gurnuvši njemačku momčad u još dublju krizu.

Ovo nije prvi put da navijači Eintrachta stvaraju probleme u Barceloni. Mnogi se sjećaju famozne "invazije" iz 2022. godine, kada je čak 30.000 njemačkih navijača uspjelo ući na Camp Nou tijekom utakmice Europske lige, pretvorivši domaći stadion Barcelone u "more bijele boje" i osramotivši tadašnju upravu kluba. Jedan korisnik Reddita aludirao je upravo na taj događaj.