VIDEO Šokantno ponašanje njemačkih huligana u Barceloni! 'Kao da su zatvorili životinje'

Kaos na Camp Nou! Njemački huligani divljali, bacali boce i pirotehniku na tribinama dok je Barcelona slavila pobjedu nad Eintrachtom 2-1. 'Ratna atmosfera' šokirala društvene mreže
Utakmica Lige prvaka između Barcelone i Eintrachta iz Frankfurta donijela je preokret na terenu, ali i kaos na tribinama. Dok je Barcelona slavila pobjedu 2-1, navijači njemačke momčadi iskalili su svoje frustracije na gostujućem sektoru stadiona Camp Nou, a snimka njihovog divljanja brzo se proširila društvenim mrežama.
Na snimkama se prikazuje gostujuće navijače iza visoke staklene ograde kako agresivno tresu barijeru, pale baklje i bacaju pirotehniku. Dim i bljeskovi stvarali su ratnu atmosferu, a njihovo ponašanje izazvalo je lavinu osuđujućih komentara na internetu. Mnogi su se pitali kako se takve scene još uvijek događaju na stadionima u 2025. godini.
Prema pisanju španjolskih medija, njemački huligani na ostale su gledatelje bacali boce, čaše, upaljače i ostale razne objekte. Zbog toga su neki na društvenim mrežama usporedili njihovo ponašanjem "sa zoološkim vrtom".
"Kao da je netko zaključao nekakve životinje u taj kavez," komentirao je jedan korisnik društvenih mreža, čiji je komentar na ovu temu brzo postao popularan. Što su točno radili huligani možete pogledati klikom OVDJE.
Frustracija navijača vjerojatno je proizašla i iz događanja na terenu. Eintracht je poveo golom Ansgara Knauffa u 21. minuti, no Barcelona je u drugom poluvremenu preokrenula rezultat s dva brza gola Julesa Koundea i na kraju slavila 2-1, gurnuvši njemačku momčad u još dublju krizu.
Ovo nije prvi put da navijači Eintrachta stvaraju probleme u Barceloni. Mnogi se sjećaju famozne "invazije" iz 2022. godine, kada je čak 30.000 njemačkih navijača uspjelo ući na Camp Nou tijekom utakmice Europske lige, pretvorivši domaći stadion Barcelone u "more bijele boje" i osramotivši tadašnju upravu kluba. Jedan korisnik Reddita aludirao je upravo na taj događaj.
