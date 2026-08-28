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VIDEO Šou Josipa Brekala u Njemačkoj! Pogodio 's pučine'

Piše HINA,
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VIDEO Šou Josipa Brekala u Njemačkoj! Pogodio 's pučine'
Foto: SportKlub/screenshot
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Brekalo režirao ludilo u Njemačkoj! Hertha je okrenula 0-2 i s 5-3 srušila Braunschweig, a bivši 'vatreni' zabio dva gola i upisao asistenciju

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U trećem kolu Bundeslige 2 nogometaši berlinske Herthe su u gostima s 5-3 pobijedili Eintracht Braunschweig. Bila je ovo treća pobjeda Herthe, a ovog je petka junak berlinskog sastava bio nekadašnji hrvatski reprezentativac Josip Brekalo koji je postigao dva gola pri čemu je dodao i jednu asistenciju.

Hertha je pobijedila premda je gubila 0-2 nakon nešto više od pola sata igre i poslije domaćih golova Sturma i Ehlersa u 9. i 33. minuti. Na odmor se otišlo uz 2-2 jer je Brekalo prvo asistirao Thorsteinssonu u 43. za 1-2, dok je hrvatski igrač u nadoknadi bio strijelac za poravnanje.

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Preokret se dogodio u nastavku utakmice. Prvo je domaći igrač Ehlers u 53. pogodio vlastitu mrežu za 3-2 Herthe, potom je Brekalo u 69. pogodio s bijele točke za 4-2, dok je Adewumi u 87. minuti bio strijelac za 5-2. Sve je okončano domaćim golom Urbicha u 88. minuti za gostujućih 5-3. Golove možete pogledati OVDJE.

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