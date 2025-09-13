VIDEO Soudani donio Đaloviću tri boda u debiju u Sloveniji!

Donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, nije mogao poželjeti bolji početak svoje slovenske avanture. Crnogorski stručnjak debitirao je pobjedom na klupi Maribora, svladavši Muru s 1:0 u 8. kolu Prve Lige. Junak utakmice bio je dobro poznato lice s hrvatskih travnjaka, bivši napadač Dinama, Hilal Soudani.

Soudani majstorijom odlučio dvoboj

Maribor je do ključne pobjede stigao u 45. minuti. Omar Rekik, poslao je sjajnu dugu loptu prema alžirskom napadaču. Soudani ju je majstorski primirio na rubu šesnaesterca i preciznim udarcem matirao vratara Mure za, pokazat će se, konačnih 1:0. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Pobjeda je stigla u pravom trenutku, nakon poraza u derbiju protiv Olimpije, te je vratila optimizam u Ljudski vrt. Ovim trijumfom Maribor je privremeno skočio na drugo mjesto ljestvice s 14 bodova, sedam manje od vodećeg Celja. Zanimljivo, dok je Đalović slavio, njegov bivši klub Rijeka je pod vodstvom novog trenera Victora Sáncheza odigrao 1:1 protiv Lokomotive.

Izazov koji se ne odbija

Đalović je postao već treći trener Maribora ove sezone, nakon što je Turčin Tugberk Tanrivermis dobio otkaz nakon samo 49 dana, a Radovan Karanović vodio momčad tek dvije utakmice. Pritisak je ogroman, s obzirom na to da je Maribor sa 16 naslova najtrofejniji slovenski klub.

Crnogorski trener, koji je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu, obećao je navijačima vratiti borbenost po kojoj je Maribor poznat i podići klub na razinu na kojoj pripada. Prvi korak na tom putu, uz pomoć još jedne HNL ikone, uspješno je napravljen.