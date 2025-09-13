Obavijesti

Sport

Komentari 0
USPJEŠAN PRVI TEST

VIDEO Soudani donio Đaloviću tri boda u debiju u Sloveniji!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Soudani donio Đaloviću tri boda u debiju u Sloveniji!
Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Crnogorski trener, koji je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu, obećao je navijačima vratiti borbenost po kojoj je Maribor poznat i podići klub na razinu na kojoj pripada

Donedavni trener Rijeke, Radomir Đalović, nije mogao poželjeti bolji početak svoje slovenske avanture. Crnogorski stručnjak debitirao je pobjedom na klupi Maribora, svladavši Muru s 1:0 u 8. kolu Prve Lige. Junak utakmice bio je dobro poznato lice s hrvatskih travnjaka, bivši napadač Dinama, Hilal Soudani.

Soudani majstorijom odlučio dvoboj

Maribor je do ključne pobjede stigao u 45. minuti. Omar Rekik, poslao je sjajnu dugu loptu prema alžirskom napadaču. Soudani ju je majstorski primirio na rubu šesnaesterca i preciznim udarcem matirao vratara Mure za, pokazat će se, konačnih 1:0. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Neretvanac i Rijeka u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pobjeda je stigla u pravom trenutku, nakon poraza u derbiju protiv Olimpije, te je vratila optimizam u Ljudski vrt. Ovim trijumfom Maribor je privremeno skočio na drugo mjesto ljestvice s 14 bodova, sedam manje od vodećeg Celja. Zanimljivo, dok je Đalović slavio, njegov bivši klub Rijeka je pod vodstvom novog trenera Victora Sáncheza odigrao 1:1 protiv Lokomotive.

Izazov koji se ne odbija

Đalović je postao već treći trener Maribora ove sezone, nakon što je Turčin Tugberk Tanrivermis dobio otkaz nakon samo 49 dana, a Radovan Karanović vodio momčad tek dvije utakmice. Pritisak je ogroman, s obzirom na to da je Maribor sa 16 naslova najtrofejniji slovenski klub.

Crnogorski trener, koji je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu, obećao je navijačima vratiti borbenost po kojoj je Maribor poznat i podići klub na razinu na kojoj pripada. Prvi korak na tom putu, uz pomoć još jedne HNL ikone, uspješno je napravljen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi
NOGOMETNI SEKS SKANDAL

FOTO Sutkinja završila na vrućoj snimci s delegatom. Izbacili je iz nogometa, evo čime se sad bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta
ŠESTO KOLO HNL-A

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-0: Prvi poraz Splićana u HNL-u! Domaćin ih matirao u 10 minuta

Domaćin je 'riješio' utakmicu u prvih deset minuta. Latković je nakon lijepe kombinacije s Tavaresom zabio za vodstvo u petoj minuti, a Ivušić je u osmoj zabio autogol pred 10.337 gledatelja
FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep
LUKSUZ U MANCHESTERU

FOTO Ovdje je živio Gvardiol. Prvi susjed bio mu je trener Pep

Gvardiol je donedavno živio u luksuznom aparthotelu u Manchesteru. Navijači su ga često viđali na toj lokaciji koja odiše luksuzom i privatnošću uz 18-metarski bazen, uslugu parkiranja, dostave i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025