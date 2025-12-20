Iako su Sowinskog izviždali, "ugasio" je domaćeg predstavnika već u prvoj minuti meča koji je trebao biti pravi spektakl. Ovo je bio boks golim šakama, a ne po klasičnim MMA pravilima
VIDEO Sowinski 'ugasio' Vasu Bakočevića nakon 50 sekundi!
Poljski borac Artur Sowinski nokautirao je Vasu Bakočevića na FNC-u 26 u Podgorici za manje od minute! Točnije, bacio ga je u nokdaun nakon pola minute nakon čega se Crnogorac pridigao, ali uslijedio je prednji direkt blizu oka i sudac je nakon 50-ak sekundi prekinuo meč.
Bio je ovo revanš duela iz 2014. kojem je Sowinski pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom, a tada su se borili u poljskom KSW-u po MMA pravilima. Ta je odluka izazvala dosta polemike, ali u ovoj borbi u Podgorici Vaso nije imao nikakve šanse.
Glavni dio večeri (u tijeku):
- Miloš Janičić (Crna Gora) - Alex Oliveira (Brazil) (catchweight 73 kg)
- Miljan Zdravković (Srbija) pobijedio je Josha Hilla (Kanada) jednoglasnom odlukom sudaca (borba za pojas do 61 kg)
- Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama, -80 kg)
- Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)
- Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)
- Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)
- Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
Preliminarni dio večeri:
- Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
- Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)
- Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)
