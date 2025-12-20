VIDEO Sowinski 'ugasio' Vasu Bakočevića nakon 50 sekundi!

Poljski borac Artur Sowinski nokautirao je Vasu Bakočevića na FNC-u 26 u Podgorici za manje od minute! Točnije, bacio ga je u nokdaun nakon pola minute nakon čega se Crnogorac pridigao, ali uslijedio je prednji direkt blizu oka i sudac je nakon 50-ak sekundi prekinuo meč.

Bio je ovo revanš duela iz 2014. kojem je Sowinski pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom, a tada su se borili u poljskom KSW-u po MMA pravilima. Ta je odluka izazvala dosta polemike, ali u ovoj borbi u Podgorici Vaso nije imao nikakve šanse.

Iako su Sowinskog izviždali, "ugasio" je domaćeg predstavnika već u prvoj minuti meča koji je trebao biti pravi spektakl. Ovo je bio boks golim šakama, a ne po klasičnim MMA pravilima.

Glavni dio večeri (u tijeku):

Miloš Janičić (Crna Gora) - Alex Oliveira (Brazil) (catchweight 73 kg)

Miljan Zdravković (Srbija) pobijedio je Josha Hilla (Kanada) jednoglasnom odlukom sudaca (borba za pojas do 61 kg)

Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama, -80 kg)

Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)

Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)

Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)

Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Preliminarni dio večeri:

Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)

Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)