Obavijesti

Sport

Komentari 2
BOKS GOLIM ŠAKAMA

VIDEO Sowinski 'ugasio' Vasu Bakočevića nakon 50 sekundi!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Sowinski 'ugasio' Vasu Bakočevića nakon 50 sekundi!
1
Foto: Instagram/FNC

Iako su Sowinskog izviždali, "ugasio" je domaćeg predstavnika već u prvoj minuti meča koji je trebao biti pravi spektakl. Ovo je bio boks golim šakama, a ne po klasičnim MMA pravilima

Poljski borac Artur Sowinski nokautirao je Vasu Bakočevića na FNC-u 26 u Podgorici za manje od minute! Točnije, bacio ga je u nokdaun nakon pola minute nakon čega se Crnogorac pridigao, ali uslijedio je prednji direkt blizu oka i sudac je nakon 50-ak sekundi prekinuo meč. 

Bio je ovo revanš duela iz 2014. kojem je Sowinski pobijedio podijeljenom sudačkom odlukom, a tada su se borili u poljskom KSW-u po MMA pravilima. Ta je odluka izazvala dosta polemike, ali u ovoj borbi u Podgorici Vaso nije imao nikakve šanse. 

Iako su Sowinskog izviždali, "ugasio" je domaćeg predstavnika već u prvoj minuti meča koji je trebao biti pravi spektakl. Ovo je bio boks golim šakama, a ne po klasičnim MMA pravilima. 

Glavni dio večeri (u tijeku):

  • Miloš Janičić (Crna Gora) - Alex Oliveira (Brazil) (catchweight 73 kg)
  • Miljan Zdravković (Srbija) pobijedio je Josha Hilla (Kanada) jednoglasnom odlukom sudaca (borba za pojas do 61 kg)
  • Artur Sowinski (Poljska) pobijedio je Vasu Bakočevića (Crna Gora) tehničkim nokautom u prvoj rundi (boks golim šakama, -80 kg)
  • Luka Giorgadze (Gruzija) pobijedio je Ahmeda Vilu (BiH) tehničkim nokautom u drugoj rundi (-66 kg)
  • Stefan Dobrijević (BiH) pobijedio Luku Bubanju (Crna Gora) tehničkim nokautom u drugoj rundi (kikboks s MMA rukavicama)
  • Sara Luzar Smajić (Hrvatska) pobijedila Ivanu Petrović (Hrvatska) podijeljenom odlukom sudaca (catchweight 59 kg)
  • Tomislav Sičaja (Hrvatska) pobijedio Zorana Šolaju (Njemačka) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)

Preliminarni dio večeri: 

  • Ilija Brkan (Hrvatska) pobijedio Aleksandra Mihailovića (Crna Gora) jednoglasnom odlukom sudaca (-77 kg)
  • Milenko Stamatović (Crna Gora) pobijedio Jozefa Jaloviara (Slovačka) nokautom u prvoj rundi (+93 kg)
  • Dalibor Dragojević (Crna Gora) pobijedio Selvera Mahmića (BiH) gušenjem u drugoj rundi (-77 kg)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!
BOLI GLAVA...

ŠOKANTAN VIDEO Ovako izgleda Jake Paul nakon nokauta!

Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak, rekao je
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025