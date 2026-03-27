Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRIJATELJSKI DVOBOJI

VIDEO Španjolci razbili Srbiju, luda golijada 'elfa' i Švicarske

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pablo Morano

Španjolska deklasirala Srbiju 3-0 uz sjajnog Oyarzabala! Njemačka nadigrala Švicarsku 4-3 u spektaklu, Wirtz briljirao! Nizozemska preokretom svladala Norvešku 2-1, Egipat razbio Saudijsku Arabiju 4-0

Španjolska je u Villarrealu na pogon igrača Real Sociedada Oyarzabala svladala Srbiju 3-0. Oyarzabal je postigao uvodna dva pogotka na susretu, u 16. i 43. minuti, a priču je zaokružio Munoz koji je u 72. minuti postavio konačnih 3-0.

Video pogledajte OVDJE.

Itekako uzbudljivu prijateljsku utakmicu s prekrasnim pogocima odigrali su u Baselu nogometaši Švicarske i Njemačke, a gosti su slavili s 4-3 uz sjajnu predstavu Floriana Wirtza. Dva puta je Švicarska vodila u prvom poluvremenu, ali su se do odmora oba puta igrači Njemačke vraćali iz rezultatskog minusa.

Prvo je Ndoye iz 'mrtvog kuta' pogodio za startno švicarsko slavlje, ali je devet minuta kasnije izjednačio Tah na 1-1. Potom je Embolo bio novi švicarski strijelac za domaćih 2-1, ali je u nadoknadi prvog dijela lijepo za 2-2 zabio Gnabry. Obje asistencije za Njemačku je upisao iznimno razigrani ovog petka Wirtz koji je na majstorski način zabljesnuo u 61. minuti.

International Friendly - Switzerland v Germany
Foto: Denis Balibouse

Posve iskosa, s više od 20 metara, maestralno je Wirtz naciljao suprotni kut te je pogodio za prvo vodstvo Njemačke na susretu. Vratila se Švicarska u 79. minuti. I to je bio lijepi pogodak, Monteiro je žestoko pogodio njemačku mrežu za 3-3, ali sa scene je ovog petka kao posljednji morao otići spomenuti Wirtz. U 85. minuti je postigao novi lucidan pogodak, završni za konačnih 4-3 njegove Njemačke.

U Amsterdamu je Nizozemska s 2-1 bila bolja od Norveške. Poveli su gosti u 24. minuti nakon vrlo lijepog pogotka Schjelderupa koji je vagao svog čuvara, a onda je odlično pogodio suprotni kut za 1-0 Norvežana. Izjednačenje je uslijedilo u 35. kada je Van Dijk glavom zabio za 1-1, a preokret je kreiran u 51. minuti pogotkom Reijndersa.

Paragvaj je gostovao u Pireju gdje je pobijedio Grčku 1-0 golom Gomeza, dok su inspiriranu utakmicu odigrali nogometaši Egipta svladavši s 4-0 Saudijsku Arabiju. U prvom poluvremenu su strijelci bili Issa, Trezeguet i Zizo, a sve je zaključeno golom Marmousha u nastavku dvoboja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...
UMIROVILA SE S 20 GODINA

FOTO Provokativna plivačica sprema senzacionalni povratak? Bila i na platformi za odrasle...

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dalić: Da, rekao sam to, ali ne može čovjek uvijek biti u pravu. Ovo nam je velika stvar i motiv
IZBORNIK OTVORENO

Dalić: Da, rekao sam to, ali ne može čovjek uvijek biti u pravu. Ovo nam je velika stvar i motiv

Hrvatska pobijedila Kolumbiju 2-1 nakon preokreta! Vušković i Matanović heroji utakmice. Dalić zadovoljan, unatoč teškim uvjetima. Gvardiol se oporavlja, Modrić na zadnjem SP-u

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026