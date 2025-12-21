VIDEO Španjolska opet bruji o suđenju: Pogledajte penal za Barcelonu i crveni Villarreala

Barcelona je pobijedila Villarreal 2-0 u gostima u derbiju 17. kola La Lige, ali nakon utakmice se puno i o suđenju. Naime, dvije su situacije vrlo sporne.

U prvoj, u 12. minuti je Barcelona dobila kazneni udarac nakon akcije u kojoj je Raphinhu zaustavio igrač Villarreala. Krenuo je krilni igrač Barcelone u prodor po strani, Renato Veiga je ostao na mjestu, a Raphinha se koljenom zabio u njega. Sudac Alberola Rojas pokazao je na bijelu točku.

Druga sporna situacija s utakmice jest ona iz 39. minute kada je domaćinu isključen upravo Veiga, ovog puta zbog starta nad Lamineom Yamalom. Ušao je igrač Villarreala grubo u suparnika, ali dojam je da to nije bio start za direktan crveni karton.

Mnoge je ovaj crveni karton podsjetio na situaciju s početka sezone kada je Raphinha na gotovo identičan način ušao u igrača Mallorce, ali tada igrač Barcelone nije isključen...

Barcelona jest vodeća momčad lige, ali nema sumnje kako će se u Španjolskoj idućih dana opet puno pričati o sudačkim odlukama.