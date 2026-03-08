VIDEO Španjolska opet bruji o suđenju zbog ove situacije! Realovi navijači: 'Negreira liga'

Barcelona je teškom mukom slavila na gostovanju kod Athletica u Bilbau (0-1), a domaćin je u toj utakmici promašio nekoliko izglednih prilika. Žalili su se i na suđenje nakon utakmice igrači Athletica, a ogorčeni su i navijači Reala zbog jedne situacije.

Naime, igrala se 57. minuta kada je Inaki Williams trčao u dubinu i pokušavao stići dubinsku loptu poslanu od suigrača, a na putu ga je sapleo Pau Cubarsi. Iako je bio posljednji igrač obrane, stoper Barcelone je dobio samo žuti karton, a nakon utakmice je ta situacija izazvala bijes u Real Madridu.

"Barceloni je oprošten čisti crveni karton. Kakva sramota od lige"

"Ovo nije La Liga, ovo je Barcina, Negreira liga"

"Borimo se protiv sistema", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Požalio se na sudačke odluke i igrač Athletica Dani Vivian.

- Ovo je potpuno nezasluženo poraz, bili smo dosta bolji. Bolan poraz, iako su oni lideri. Moram priznati i da nas je sudac oštetio u nekoliko situacija - rekao je nakon utakmice.

Mnogi navijači Reala uspoređuju i Cubarsijevu situaciju s onom Deana Huijsena iz prvog dijela sezone. Tada je Realov stoper dobio crveni karton protiv Real Sociedada jer je bio posljednji igrač obrane, iako se prekršaj dogodio na 40-ak metara od gola Reala.

Što mislite, jesu li suci pomogli Barceloni?