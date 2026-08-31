VIDEO Spektakl za 40. godina Boysa na Maksimiru! Poslušajte kako se ori Dinamova himna...

Maksimir je u nedjelju bio mjesto velikog okupljanja povodom 40. rođendana Bad Blue Boysa. Četiri desetljeća postojanja zagrebačke navijačke skupine obilježena su velikim koncertom na stadionu, gdje su pred okupljenim mnoštvom nastupili Pips, Chips & Videoclips, Prljavo kazalište, Psihomodo pop te Jura Stublić & Film.

Jedan od trenutaka koji je posebno podigao atmosferu dogodio se tijekom nastupa Psihomodo popa. Frontmen Davor Gobac popeo se na vrh konstrukcije pozornice i svojim potezom izazvao oduševljenje okupljenih. Pravi kaos nastao je kada je krenula Dinamova himna - "Dinamo ja volim". Nebo iznad Maksimira bilo je obasjano bakljama, a tisuće grla pjevalo je iz svega glasa.

No glazbeni program bio je tek dio proslave. Organizatori su pripremili i posebno iznenađenje – javnosti je prvi put prikazana gotovo šest minuta duga video reportaža o Bad Blue Boysima snimljena 1987. godine, svega godinu dana nakon osnutka skupine.

Materijal je tada snimio Vinko Grubišić, u to vrijeme student zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, koji je kasnije radio kao scenarist i redatelj. U reportaži pripadnici prve generacije BBB-a govore o nastanku i identitetu skupine, navijanju za Dinamo, ali i tadašnjim sukobima s milicijom i navijačima drugih klubova.

Kamera je 1987. godine zabilježila prizore ispred maksimirskog stadiona, ali i događanja na tribinama. U povijesnim snimkama pojavljuju se i pripadnici prvih navijačkih ekipa iz različitih dijelova Zagreba, među kojima su Dubrava, Dugave, Travno, Peščenica, Utrina, Zapruđe, Trešnjevka i Trnje.

Tako je 40. obljetnica BBB-a, osim velikog koncerta i slavljeničke atmosfere, dobila i povijesnu dimenziju – javnosti je nakon gotovo četiri desetljeća predstavljen vrijedan zapis iz samih početaka skupine.

