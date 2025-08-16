VIDEO Sporni trenuci derbija: Dinamovci tražili penal, Riječani i Đalović divljali na ovu odluku

Dinamo je u 3. kolu HNL-a pobijedio Rijeku 2-0 na Rujevici i u drugom derbiju u prva tri kola stigao do pobjede. Momčad Marija Kovačevića pokazala je zrelu igru, pogurao je i Ivan Nevistić sjajnim obranama pa se Dinamo odvojio na vrhu prvenstvene ljestvice.

Podosta prašine podiglo je suđenje na derbiju jer iskre su frcale na sve strane, a glavni akteri divljali na odluke. Pravorijek će dati sudačka komisija kada utvrdi sve detalje i koliko je koja situacija dobro ili loše dosuđena.

No, dvije su izazvale puno polemika među navijačima i Dinama i Rijeke.

Prva se dogodila već u trećoj minuti kada je Oreč katapultirao Vidovića bez imalo namjere da igra na loptu, upitno je jedino je li Vidović bio u kaznenom prostoru. Situacija je rubna. Sudac Patrik Kolarić odmahnuo je rukom i samo pokazao da se igra dalje.

A u 49. minuti druga situacija u kojoj su, pak, Riječani tražili penal. Valinčić je uhvatio Fruka za ruku kao ljepšu polovicu u šetnji Stradunom na što je napadač Rijeke pao u kaznenom prostoru. Sudac Kolarić je i tu odmahnuo rukom pa Radomiru Đaloviću pokazao žuti karton zbog prigovora.

I jedna i druga strana smatraju da su oštećene u ovim situacijama i dojam je da su u pravu. Što vi mislite?