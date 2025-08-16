Obavijesti

Sport

Komentari 27
ŠTO VI MISLITE?

VIDEO Sporni trenuci derbija: Dinamovci tražili penal, Riječani i Đalović divljali na ovu odluku

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Sporni trenuci derbija: Dinamovci tražili penal, Riječani i Đalović divljali na ovu odluku
Foto: Tportal/Screenshot

Podosta prašine podiglo je suđenje na derbiju jer iskre su frcale na sve strane, a glavni akteri divljali na odluke. Pravorijek će dati sudačka komisija kada utvrdi sve detalje, no imat će posla

Dinamo je u 3. kolu HNL-a pobijedio Rijeku 2-0 na Rujevici i u drugom derbiju u prva tri kola stigao do pobjede. Momčad Marija Kovačevića pokazala je zrelu igru, pogurao je i Ivan Nevistić sjajnim obranama pa se Dinamo odvojio na vrhu prvenstvene ljestvice.

Podosta prašine podiglo je suđenje na derbiju jer iskre su frcale na sve strane, a glavni akteri divljali na odluke. Pravorijek će dati sudačka komisija kada utvrdi sve detalje i koliko je koja situacija dobro ili loše dosuđena.

No, dvije su izazvale puno polemika među navijačima i Dinama i Rijeke.

Prva se dogodila već u trećoj minuti kada je Oreč katapultirao Vidovića bez imalo namjere da igra na loptu, upitno je jedino je li Vidović bio u kaznenom prostoru. Situacija je rubna. Sudac Patrik Kolarić odmahnuo je rukom i samo pokazao da se igra dalje.

VIDEO SITUACIJE POGLEDAJTE OVDJE

A u 49. minuti druga situacija u kojoj su, pak, Riječani tražili penal. Valinčić je uhvatio Fruka za ruku kao ljepšu polovicu u šetnji Stradunom na što je napadač Rijeke pao u kaznenom prostoru. Sudac Kolarić je i tu odmahnuo rukom pa Radomiru Đaloviću pokazao žuti karton zbog prigovora.

VIDEO SITUACIJE POGLEDAJTE OVDJE

I jedna i druga strana smatraju da su oštećene u ovim situacijama i dojam je da su u pravu. Što vi mislite?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk dovodi veznjaka Dinama Cityja?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livaković ide u Španjolsku?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali
DRAMA IZVAN TERENA

FOTO Bivši realovac tetovirao ime djeteta na ruku. Obavio DNK test, rezultati ga šokirali

Donedavni igrač Real Madrida, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac!  Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025