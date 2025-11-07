VIDEO Sramotan potez u Gorici! Pogledajte kako igrač Vukovara pljuje na protivničkog igrača

Gorica i Vukovar odigrali su 1-1 na otvaranju 13. kola Hrvatske nogometne lige. Prvo poluvrijeme bilo je slabo, ali se zato sve zakuhalo u drugom. Vukovar je poveo u 51. minuti, Gorica u 85. izjednačila i imala nekoliko prilika za preokret koje nije iskoristila. Utakmicu je obilježila i situacija u 72. minuti kada je Gorici poništen gol, a igraču Vukovara je zbog sramotnog poteza pokazan crveni karton.

Filip Čuić je zabio gol u 72. minuti i krenuo po loptu kako bi ju što prije stavio na centar. Golman Vukovara mu nije dao da dođe do nje te je zaiskrilo između njih dvojice. Zatim se umiješao stoper Vukovara, Mario Tadić, koji je prišao napadaču Gorice. U međuvremenu je gol Gorice poništen zbog zaleđa, a sudac je krenuo prema ekranu pregledavati snimku, ali ne situaciju zaleđa.

Naime, na snimci se vidjelo kako Tadić pljuje prema Čuiću nakon naguravanja. To su uočili i suci te pozvali Antonija Melnjaka da to pregleda. Nakon pregleda, opravdano je pokazao crveni stoperu Vukovara koji je napravio jedan od najsramotnijih poteza u dosadašnjem dijelu prvenstva.