Nema sumnje kako Hajduk čeka nova visoka kazna za ovakvo ponašanje navijača i očekuje se reakcija HNS-a i disciplinskih tijela
SRAMOTA U SPLITU
VIDEO Sramotna skandiranja na Poljudu: Pola stadiona vikalo 'Za dom spremni' i 'Ubij Srbina'
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk je stigao do prve pobjede u 2026. godini protiv Slaven Belupa (2-0), ali utakmicu su obilježile i nemile scene na tribinama poljudskog stadiona.
Naime, na sjevernoj tribini je Torcida izvijesila transparent s natpisom "Mi smo bandu preko Drine u tri pi*ke materine". Nagađa se da je taj transparent posvećen nedavnim incidentom u Tuzli, u kojem su se Hajdukovi navijači potukli s Delijama.
Također, u 62. minuti utakmice se Poljudom počelo oriti "Za dom spremni" i "Ubij Srbina" i to vrlo glasno.
