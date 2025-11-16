VIDEO Srbi gubili pa okrenuli Latviju! Englezi slavili u Albaniji

Srbija je i prije zadnjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. ostala bez šansi za plasman, a u zadnjoj utakmici pobijedila je Latviju 2-1. Gosti su poveli u 12. minuti golom Gutkovskisa.

Do poluvremena je ostao taj rezultat na semaforu, a onda je u 49. pogodio Katai za 1-1, a u 60. za preokret zabija Stanković. Kod oba gola asistent je bio Živković.

Očekvala se znatno lakša pobjeda Srba koji su bili veliki favoriti uoči ove utakmice, ali Latvija je ostavila dobar dojam.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

U drugoj utakmici skupine, Engleska je u praktički nebitnoj utakmici pobijedila Albaniju 2-0 u gostima golovima Harryja Kanea (74. i 82.). Nevjerojatni napadač Bayerna tako je stigao do 28. gola ove sezone, gledajući klub i reprezentaciju zajedno!

Engleska ide direktno na Mundijal s vrha skupine K i maksimalna 24 osvojena boda, druga Albanija s 14 bodova ide u baraž, a iza nje su Srbija (13 bodova), Latvija (5) i Andora (1).