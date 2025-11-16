U drugoj utakmici skupine, Engleska je u praktički nebitnoj utakmici pobijedila Albaniju 2-0 u gostima golovima Harryja Kanea (74. i 82.). Nevjerojatni napadač Bayerna tako je stigao do 28. gola ove sezone
VIDEO Srbi gubili pa okrenuli Latviju! Englezi slavili u Albaniji
Srbija je i prije zadnjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. ostala bez šansi za plasman, a u zadnjoj utakmici pobijedila je Latviju 2-1. Gosti su poveli u 12. minuti golom Gutkovskisa.
Do poluvremena je ostao taj rezultat na semaforu, a onda je u 49. pogodio Katai za 1-1, a u 60. za preokret zabija Stanković. Kod oba gola asistent je bio Živković.
Očekvala se znatno lakša pobjeda Srba koji su bili veliki favoriti uoči ove utakmice, ali Latvija je ostavila dobar dojam.
U drugoj utakmici skupine, Engleska je u praktički nebitnoj utakmici pobijedila Albaniju 2-0 u gostima golovima Harryja Kanea (74. i 82.). Nevjerojatni napadač Bayerna tako je stigao do 28. gola ove sezone, gledajući klub i reprezentaciju zajedno!
Engleska ide direktno na Mundijal s vrha skupine K i maksimalna 24 osvojena boda, druga Albanija s 14 bodova ide u baraž, a iza nje su Srbija (13 bodova), Latvija (5) i Andora (1).
