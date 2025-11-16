Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO Srbi gubili pa okrenuli Latviju! Englezi slavili u Albaniji

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Srbi gubili pa okrenuli Latviju! Englezi slavili u Albaniji
5
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

U drugoj utakmici skupine, Engleska je u praktički nebitnoj utakmici pobijedila Albaniju 2-0 u gostima golovima Harryja Kanea (74. i 82.). Nevjerojatni napadač Bayerna tako je stigao do 28. gola ove sezone

Srbija je i prije zadnjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. ostala bez šansi za plasman, a u zadnjoj utakmici pobijedila je Latviju 2-1. Gosti su poveli u 12. minuti golom Gutkovskisa. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mirnovec zahvalio Vatrenima 05:49
Mirnovec zahvalio Vatrenima | Video: Čitatelj 24sata

Do poluvremena je ostao taj rezultat na semaforu, a onda je u 49. pogodio Katai za 1-1, a u 60. za preokret zabija Stanković. Kod oba gola asistent je bio Živković. 

Golove pogledajte OVDJE

Očekvala se znatno lakša pobjeda Srba koji su bili veliki favoriti uoči ove utakmice, ali Latvija je ostavila dobar dojam. 

Albania v England - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers - Group K - Air Albania Stadium
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

U drugoj utakmici skupine, Engleska je u praktički nebitnoj utakmici pobijedila Albaniju 2-0 u gostima golovima Harryja Kanea (74. i 82.). Nevjerojatni napadač Bayerna tako je stigao do 28. gola ove sezone, gledajući klub i reprezentaciju zajedno! 

Engleska ide direktno na Mundijal s vrha skupine K i maksimalna 24 osvojena boda, druga Albanija s 14 bodova ide u baraž, a iza nje su Srbija (13 bodova), Latvija (5) i Andora (1). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu

"Zmajevi" u zadnjem kolu idu u goste Austriji u direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! Bosanskohercegovačkoj reprezentaciji treba pobjeda, dok domaćinu igra i remi
FOTO Dva bivša Dinamova trenera gledala rapsodiju BiH u Zenici! Ovako slave susjedi
GALERIJA IZ ZENICE

FOTO Dva bivša Dinamova trenera gledala rapsodiju BiH u Zenici! Ovako slave susjedi

Mario Cvitanović i Vahid Halilhodžić našli su se u svečanoj loži stadiona u Zenici gdje su gledali pobjedu Bosne i Hercegovine protiv Rumunjske. Utakmicu je osiguravao i velik broj sigurnosnih službenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025