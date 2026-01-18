Obavijesti

Sport

Komentari 8
BIZARNA SITUACIJA

VIDEO Srbi prasnuli u smijeh u prijenosu! Poslušajte reakciju

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Srbi prasnuli u smijeh u prijenosu! Poslušajte reakciju
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Srbija je pripremila najveći šok na Europskom rukometnom prvenstvu. Pobijedili su u subotu Njemačku u drugom kolu preliminarne runde 30-27, a pravi hit na društvenim mrežama postali su sportski komentatori u Srbiji

Admiral

Srbija je u subotu priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Europskog rukometnog prvenstva. Izabranici Raula Gonzaleza pobijedili su Njemačku 30-27. Situacija u skupini A se zakomplicirala; Španjolska je na četiri, Srbija i Njemačka na dva boda, a zadnja je Austrija bez bodova i šanse za prolazak u glavnu rundu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Nijemci su u utakmicu ušli kao veliki favorit, a nakon poluvremena su imali ugodnih četiri gola prednosti. Ipak, sjajnim drugim poluvremenom Srbija je preokrenula rezultat i pobijedila s konačnih 30-27, a ključan dio utakmice bio je od 55. minute do 59. kada su Srbi serijom 4-0 otišli na tri gola prednosti. Ipak, nevjerojatna se situacija dogodila pri rezultatu 26-25 za Srbiju. 

European Handball Championship - Serbia - Germany
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Ostalo je nešto manje od tri minute do kraja utakmice, Nijemci su se mučili u napadu s igračem manje, ali ipak su uspjeli dodati loptu na Knorra koji se okrenuo i zabio. Kad ono - gol im poništili! Zašto? Zato što je njemački izbornik pozvao 'time-out' u trenutku napada, a suci su nakon provjere VAR-a odlučili kako se sirena oglasila prije nego što je lopta ušla u mrežu!

Sve su to s određenom dozom smijeha i veselja ispratili srpski komentatori na Arena Sport televiziji.

- Timeout je zatražio Gislasson hahahahaha. Neće važiti gol Njemačke, slijedi minuta savjetovanja s izbornikom. Dobro je.

Komentar možete poslušati OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026