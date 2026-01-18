VIDEO Srbi prasnuli u smijeh u prijenosu! Poslušajte reakciju

Srbija je u subotu priredila najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela Europskog rukometnog prvenstva. Izabranici Raula Gonzaleza pobijedili su Njemačku 30-27. Situacija u skupini A se zakomplicirala; Španjolska je na četiri, Srbija i Njemačka na dva boda, a zadnja je Austrija bez bodova i šanse za prolazak u glavnu rundu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:23 Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Nijemci su u utakmicu ušli kao veliki favorit, a nakon poluvremena su imali ugodnih četiri gola prednosti. Ipak, sjajnim drugim poluvremenom Srbija je preokrenula rezultat i pobijedila s konačnih 30-27, a ključan dio utakmice bio je od 55. minute do 59. kada su Srbi serijom 4-0 otišli na tri gola prednosti. Ipak, nevjerojatna se situacija dogodila pri rezultatu 26-25 za Srbiju.

Foto: SINA SCHULDT/DPA

Ostalo je nešto manje od tri minute do kraja utakmice, Nijemci su se mučili u napadu s igračem manje, ali ipak su uspjeli dodati loptu na Knorra koji se okrenuo i zabio. Kad ono - gol im poništili! Zašto? Zato što je njemački izbornik pozvao 'time-out' u trenutku napada, a suci su nakon provjere VAR-a odlučili kako se sirena oglasila prije nego što je lopta ušla u mrežu!

Sve su to s određenom dozom smijeha i veselja ispratili srpski komentatori na Arena Sport televiziji.

- Timeout je zatražio Gislasson hahahahaha. Neće važiti gol Njemačke, slijedi minuta savjetovanja s izbornikom. Dobro je.

Komentar možete poslušati OVDJE.