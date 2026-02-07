VIDEO Srbija bez Đokovića ne funkcionira: Čileanci ju glatko dobili u 1. kolu kvalifikacija

Srpska teniska reprezentacija ne može bez Novaka Đokovića. U Santiagu je odigrala dvoboj prvog kola kvalifikacija za Davis Cup i glatko izgubila od Čilea 3-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 Svi su gledali u navijačicu s Davis Cupa u Splitu: Sad je jasno zašto ima takve trbušnjake... | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

U prvom meču je Tomas Barrios Vera pobijedio Dušana Lajovića sa 7-5, 7-6, dok je u drugom duelu Alejandro Tabilo pobijedio 18-godišnjeg Ognjena Milića sa 6-7, 6-3, 6-2. Poveli su tako Čileanci 2-0 i trebao im je još jedan bod za potvrdu pobjede.

Barrios Vera i Nicolas Jarry pobijedili su braću Ivana i Mateja Sabanova, koji su nekoliko godina nastupali pod hrvatskom zastavom, sa 6-4, 6-4.

Trenutak poraza Srbije pogledajte OVDJE

Srbiji sada preostaje borba za ostanak u svjetskoj grupi, a suparnici joj mogu biti reprezentacije poput Danske, Norveške, Švicarske... Čile je prošao u drugo kolo kvalifikacija za top 8 Davis Cupa.