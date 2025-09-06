VIDEO Srbima isključili himnu na EuroBasketu. Pogledajte kako su reagirali navijači u Rigi

Utakmica osmine finala Eurobasketa između Srbije i Finske u latvijskoj prijestolnici trebala je biti jedan od ključnih nokaut dvoboja dana. Međutim, događajima koji su prethodili utakmici, a ne sportskim temama, posvećena je značajna pažnja. Dva incidenta, pronalazak sumnjivog paketa u blizini dvorane i prekid intoniranja srpske himne, obilježili su uvod u susret.

Neposredno prije početka utakmice, dok su se navijači okupljali, a momčadi pripremale, sigurnosne službe su podigle razinu uzbune. U blizini Arene Riga pronađen je sumnjiv paket, što je aktiviralo sigurnosne protokole. Policijske snage su reagirale blokiravši ulicu i sve prilaze između medijskog centra i dvorane.

Izvanredno stanje ispred Arene Riga

Informacije o potencijalnoj opasnosti brzo su se proširile, što je stvorilo neizvjesnost. Novinari, službene osobe i navijači zadržani su izvan sigurnosnog kordona, a postalo je upitno hoće li utakmica započeti na vrijeme. Kako bi obavijestili javnost, organizatori su izdali kratko priopćenje.

"Policija je blokirala ulicu. Situacija bi mogla potrajati 20 minuta. Ispričavamo se zbog neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju. Sigurnost je na prvom mjestu", stajalo je u poruci.

S obzirom na to da je početak utakmice po lokalnom vremenu bio zakazan za 20.45, svako značajnije odgađanje moglo je utjecati na cjelokupni raspored natjecanja. Nakon detaljne provjere, utvrđeno je da paket ne predstavlja opasnost, nakon čega je blokada uklonjena.

Izvođenje himne "Bože pravde" a cappella

Nakon sigurnosnog incidenta, uslijedio je i tehnički problem tijekom ceremonije predstavljanja momčadi. Prilikom intoniranja srpske himne "Bože pravde", zvuk s razglasa je, nakon uvodnih taktova, bez objašnjenja prekinut. U dvorani je na trenutak nastupila tišina, a kamere su zabilježile reakcije srpskih košarkaša.

Nakon prekida glazbe, srpski reprezentativci, zajedno sa svojim navijačima na tribinama, nastavili su pjevati himnu bez glazbene podloge. Izveli su himnu "a cappella" do kraja. Taj je događaj pokrenuo pitanja o tehničkoj organizaciji natjecanja pod okriljem Fibe. Smatra se da je uzrok bila tehnička greška, što je propust koji se ne bi trebao događati na natjecanjima te razine.

Video možete pogledati OVDJE.