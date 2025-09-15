VIDEO Srpski komentator nakon Modrićevog gola: 'Pa Luka traje već desetljećima u Europi!'

Na tisuće epiteta mnogi su iskoristili kako bi prikazali njegovu veličinu, ali to je i riječima postalo nemoguće dočarati. Dovoljno je pogledati na travnjak i njegove predstave koje obiluju magijom koja traje, traje i traje. I nadamo se da će potrajati još dugo.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Milan je u 3. kolu Serie A slavio protiv Bologne (1-0), a za pobjedu je zabio fenomenalni Luka Modrić. Bio mu je to prvi gol u četvrtom nastupu, ima o jednu asistenciju. Mnogi su bili skeptični oko njegova dolaska na San Siro, pitali su se koliko još može trajati i hoće li njegov o tijelo izdržati teške napore koje donosi vrhunski nogomet. No, prvih nekoliko utakmica ne da je pokazalo da je besprijekorno fizički spreman, nego se već i prometnuo u glavnog igrača Milana!

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Slave ga navijači, suigrači, divi mu se trener Max Allegri koji je oduševljen što takvu klasu ima u svojoj momčadi, mediji se natječu tko će ga okititi sjajnijim perjem, a novu čaroliju našeg kapetana ispratili su i u regiji.

Prijenos utakmice bio je na srpskom Arena Sportu, a u nastavku možete poslušati kako je reagirao srpski komentator.