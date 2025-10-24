VIDEO Srpski komentatori urlali nakon što je Dinamo izjednačio

Dinamo i dalje ne zna za poraz u Europskoj ligi nakon što su jučer u posljednjim sekundama utakmice izjednačili protiv Malmöa. Gol za konačan remi u Švedskoj i osiguran bod postigao je Cardoso Varela (16) u 96. minuti utakmice. Nakon remija u gostima, Dinamo se nalazi na četvrtom mjestu na tablici sa sedam bodova.

U prvom poluvremenu bilo je 0-0, sve do zadnjih minuta kada je u sudačkoj nadoknadi domaćine u vodstvo doveo Oscar Lewicki. Malmö je držao prednost sve do zadnjeg napada kada je Luka Stojković kroz sredinu dodao loptu Mounsefu Bakraru, a loptu je u mrežu pospremio Cardoso Varela. Gol pogledajte OVDJE.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

- Drugo poluvrijeme smo malo slabije otvorili, ali potom smo opet dominirali. Na kraju smo zabili i mislim da smo zaslužili ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predali - izjavio je trener Dinama Mario Kovačević (50) nakon remija.

Gol u posljednjim sekundama srčano su proslavili komentatori iz susjedstva. Srpski komentatori bili su oduševljeni golom i počeli su urlati nakon gola, što nije uobičajena situacija, a njihova reakcija oduševila je ljude na društvenim mrežama.

POSLUŠAJTE SNIMKU