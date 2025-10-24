Obavijesti

Sport

Komentari 1
SRČANO SU SLAVILI

VIDEO Srpski komentatori urlali nakon što je Dinamo izjednačio

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Srpski komentatori urlali nakon što je Dinamo izjednačio
5
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Dinamo se iz Malmoa vraća s jednim bodom nakon remija, a gol u posljednjim sekundama utakmice oduševio je komentatore iz susjedstva koji nisu krili euforiju i oduševili gledatelje u televizijskom prijenosu

Dinamo i dalje ne zna za poraz u Europskoj ligi nakon što su jučer u posljednjim sekundama utakmice izjednačili protiv Malmöa. Gol za konačan remi u Švedskoj i osiguran bod postigao je Cardoso Varela (16) u 96. minuti utakmice. Nakon remija u gostima, Dinamo se nalazi na četvrtom mjestu na tablici sa sedam bodova. 

U prvom poluvremenu bilo je 0-0, sve do zadnjih minuta kada je u sudačkoj nadoknadi domaćine u vodstvo doveo Oscar Lewicki. Malmö je držao prednost sve do zadnjeg napada kada je Luka Stojković kroz sredinu dodao loptu Mounsefu Bakraru, a loptu je u mrežu pospremio Cardoso Varela. Gol pogledajte OVDJE.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

- Drugo poluvrijeme smo malo slabije otvorili, ali potom smo opet dominirali. Na kraju smo zabili i mislim da smo zaslužili ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predali - izjavio je trener Dinama Mario Kovačević (50) nakon remija.

Gol u posljednjim sekundama srčano su proslavili komentatori iz susjedstva. Srpski komentatori bili su oduševljeni golom i počeli su urlati nakon gola, što nije uobičajena situacija, a njihova reakcija oduševila je ljude na društvenim mrežama.

POSLUŠAJTE SNIMKU

@balkansport4k

Malmo vs Dinamo 1:1 Reakcija komentatora 23.10.2025 (AUDIO)

♬ original sound - balkansport4k

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta
VIDEO Malmö - Dinamo 1-1: 'Modri' u 96. zabili za bod na teškom gostovanju u Švedskoj!
VARELA JE JUNAK

VIDEO Malmö - Dinamo 1-1: 'Modri' u 96. zabili za bod na teškom gostovanju u Švedskoj!

U idućem kolu Dinamo će 6. studenog ugostiti Celtu Vigo. Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja) te gostovanje kod Midtjyllanda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025