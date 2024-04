VIDEO Srpski reprezentativac u NBA ligi nasrnuo na trenera!

U žaru sportskih borbi nije rijetkost da sportaši "izgube živce" na terenu, a to se sinoć desilo Bogdanu Bogdanoviću (31) srpskom reprezentativcu i košarkašu NBA momčadi Atlanta Hawksa u pobjedi od 113-101 nad Chicago Bullsima.

Bogdanović je u četvrtoj četvrtini šokirao sve nakon što se sukobio sa svojim trenerom Quinom Snyderom. Hawksi su imali time-out, a Bogdanović je u jednom trenutku iz nepoznatih razloga skočio s klupe, unio s Snyderu u lice i žestoko razgovarao s njime.

Mnogi su bili iznenađeni prizorom, ali situacija nije dalje eskalirala. Suigrači su udaljili Bogdanovića od Snydera, koji mu je htio pružiti ruku nakon razgovara. Obojica su komentirala situaciju nakon utakmice i istaknula kako između njih 'nema zle krvi'.

- Stalno se svađamo, što je normalno, to znači da nam je obojici stalo. Quin je moj čovjek, cijele me godine motivira, imali smo ovakvih manjih sukoba, to se događa - komentirao je Bogdanović, a Snyder je zaključio...

- Bogi je bio sjajan, on i ja se jako dobro razumijemo. I više nego dobro, odlično!

Foto: Kamil Krzaczynski

Inače, Bogdanović je bio najbolji igrač Hawksa u pobjedi s 20 koševa uz sjajan šut 6-7.

Svi NBA rezultati: