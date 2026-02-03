Obavijesti

Sport

Komentari 2
BJELICA NA TRIBINAMA

VIDEO Srušili Real, ne i Barcu. Katalonci ušli u polufinale kupa

Piše HINA, Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Srušili Real, ne i Barcu. Katalonci ušli u polufinale kupa
Foto: Siu Wu

Barcelona u polufinalu Kupa kralja! Pobijedili Albacete 2-1, golovima Yamala i Arauja. Nenad Bjelica gledao iznenađenje koje se nije dogodilo

Admiral

Nogometaši Barcelone plasirali su se u polufinale španjolskog Kupa kralja, nakon što su u gostima pobijedili drugoligaša Albacetea 2-1. Utakmicu je kao počasni gost domaće momčadi pratio njen bivši igrač Nenad Bjelica.

Albacete je u prethodnom kolu na putu do četvrtfinala senzacionalno izbacio Real Madrid, ali nisu uspjeli prirediti još jedno iznenađenje. Barcelona je povela u 39. minuti golom Laminea Yamala, dok je Ronald Araujo postigao drugi gol za katalonsku momčad u 56. minuti. Albacete, koji se natječe u Drugoj ligi, smanjio je rezultat u 87. minuti golom Javija Morena.

Barcelona je mogla postići i treći gol u prvoj minuti sudačke nadoknade, ali je gol Ferrana Torresa poništen zbog zaleđa.

Barcelona, ​​​​koja je ujedno i prvi polufinalist ove sezone, brani naslov osvajača Kupa kralja. U srijedu su u 21 na rasporedu utakmice između Alavesa i Real Sociedada te Valencije i Athletic Bilbaa. Posljednja četvrtfinalna utakmica na rasporedu je u četvrtak, kada se sastaju Betis i Atletico Madrid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši igrač Dinama seli u Kinu? 'Modri' krenuli po velika pojačanja

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?
DOSTA JOJ ČEKANJA

FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu
Hrvat trenirao s devet godina starijom Srpkinjom pa je oženio. 'Kad bi svi bili tako normalni...'
FOTO: LJUBAV BEZ GRANICA

Hrvat trenirao s devet godina starijom Srpkinjom pa je oženio. 'Kad bi svi bili tako normalni...'

Kajakaši Antun Novaković (28) i Milica Starović (37) upoznali su se na pripremama, a suradnja i prijateljstvo u međuvremenu je prerasla u brak. Brođanin je danas trener Novosađanki, imaju i sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026