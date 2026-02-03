VIDEO Srušili Real, ne i Barcu. Katalonci ušli u polufinale kupa

Nogometaši Barcelone plasirali su se u polufinale španjolskog Kupa kralja, nakon što su u gostima pobijedili drugoligaša Albacetea 2-1. Utakmicu je kao počasni gost domaće momčadi pratio njen bivši igrač Nenad Bjelica.

Albacete je u prethodnom kolu na putu do četvrtfinala senzacionalno izbacio Real Madrid, ali nisu uspjeli prirediti još jedno iznenađenje. Barcelona je povela u 39. minuti golom Laminea Yamala, dok je Ronald Araujo postigao drugi gol za katalonsku momčad u 56. minuti. Albacete, koji se natječe u Drugoj ligi, smanjio je rezultat u 87. minuti golom Javija Morena.

Barcelona je mogla postići i treći gol u prvoj minuti sudačke nadoknade, ali je gol Ferrana Torresa poništen zbog zaleđa.

Barcelona, ​​​​koja je ujedno i prvi polufinalist ove sezone, brani naslov osvajača Kupa kralja. U srijedu su u 21 na rasporedu utakmice između Alavesa i Real Sociedada te Valencije i Athletic Bilbaa. Posljednja četvrtfinalna utakmica na rasporedu je u četvrtak, kada se sastaju Betis i Atletico Madrid.