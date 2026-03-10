VIDEO Stanišić zabio prvi gol u Ligi prvaka i osvetio se Atalanti

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Bayern je poveo već u 12. minuti na gostovanju kod Atalanta u Bergamu, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Bio je to njegov prvi pogodak u najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

Gol je stigao nakon brze i lukave akcije iz kornera. Joshua Kimmich izveo je udarac iz kuta, Serge Gnabry iz prve proslijedio loptu pred vrata, a Stanišić je iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu i donio Bavarcima rano vodstvo. Gol pogledajte OVDJE.

Za Stanišića ovaj pogodak ima i posebnu osobnu dimenziju. Hrvatski branič bio je dio momčadi Bayera koja je u finalu Europska liga 2024. izgubila upravo od Atalante rezultatom 0-3. Uoči ove utakmice priznao je da ga taj poraz i dalje boli, pa je rani pogodak u Bergamu za njega predstavljao svojevrsnu malu osvetu.

Zanimljivo, Bayern je u utakmicu ušao bez nekoliko važnih igrača. Zbog ozljede nije branio kapetan Manuel Neuer, a na golu ga je zamijenio mladi Jonas Urbig. Prvi strijelac momčadi Harry Kane također je susret započeo na klupi zbog lakših problema s listom.