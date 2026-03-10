Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE GA

VIDEO Stanišić zabio prvi gol u Ligi prvaka i osvetio se Atalanti

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Stanišić zabio prvi gol u Ligi prvaka i osvetio se Atalanti
Foto: Sportklub

Uoči utakmice s Atalantom Stanišić je priznao kako ga i dalje boli poraz u finalu Europske lige koji mu je nanijela Atalanta kada je igrao na posudbi u Bayeru

Admiral

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Bayern je poveo  već u 12. minuti na gostovanju kod Atalanta u Bergamu, a strijelac je bio hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Bio je to njegov prvi pogodak u najelitnijem europskom klupskom natjecanju.

Gol je stigao nakon brze i lukave akcije iz kornera. Joshua Kimmich izveo je udarac iz kuta, Serge Gnabry iz prve proslijedio loptu pred vrata, a Stanišić je iz neposredne blizine poslao loptu u mrežu i donio Bavarcima rano vodstvo. Gol pogledajte OVDJE.

OD 21 SAT UŽIVO Liga prvaka: Potpuno bizarna utakmica u Madridu. Tudorovi Spursi na koljenima
UŽIVO Liga prvaka: Potpuno bizarna utakmica u Madridu. Tudorovi Spursi na koljenima

Za Stanišića ovaj pogodak ima i posebnu osobnu dimenziju. Hrvatski branič bio je dio momčadi Bayera koja je u finalu  Europska liga 2024. izgubila upravo od Atalante rezultatom 0-3. Uoči ove utakmice priznao je da ga taj poraz i dalje boli, pa je rani pogodak u Bergamu za njega predstavljao svojevrsnu malu osvetu.

Zanimljivo, Bayern je u utakmicu ušao bez nekoliko važnih igrača. Zbog ozljede nije branio kapetan Manuel Neuer, a na golu ga je zamijenio mladi Jonas Urbig. Prvi strijelac momčadi Harry Kane također je susret započeo na klupi zbog lakših problema s listom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka
DRASTIČNO JE SMRŠAVJELA

FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Serena Williams šokirala fanove na Instagramu! Transformirala je figuru i poslala zagonetne poruke koje su potaknule glasine o povratku tenisu. "Vraća li se Serena?" pitaju se svi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026