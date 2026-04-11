VIDEO Stao je niz Nike Kovača. Bayern može hladiti šampanjac

Nogometaši Bayer Leverkusena pobijedili su na gostujućem terenu Borussiju Dortmund 1-0, u utakmici 29. kola njemačke Bundeslige i probili se na peto mjesto.

Pobjednički gol postigao je Robert Andrich u 42. minuti. Bayer je peti s 52 boda, a Borussia je na drugom mjestu sa 64 boda, devet bodova zaostatka i utakmicu prednosti pred prvoplasiranim Bayern Münchenom.

Nogometaši Leipziga pobijedili su kod kuće Borussiju Mönchengladbach 1-0. Odlučujući gol postigao je Yan Diomande u 81. minuti. Leipzig je treći s 56 bodova, a Borussia Mönchengladbach je na 13. mjestu s 30 bodova.

"Fenjeraš" Heidenheim je kod kuće pobijedio Union Berlin 3-1, a Josip Juranović je ostao na klupi Uniona. Eintracht je u gostima pobijedio Wolfsburg 2-1, a Lovro Majer je igrao za goste od 46. minute.