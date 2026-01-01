Stao je pobjednički niz Manchester Cityja koji je potrajao osam utakmice. Građani su u 19. kolu Premier lige remizirali sa Sunderlandom (0-0)
VIDEO Gvardiola su milimetri dijelili od remek djela! Zamalo je zabio najljepši gol u karijeri
Nakon oscilacija na početku sezone, Pep Guardiola je krajem studenog podmazao svoj stroj koji je počeo mljeti sve pred sobom. Manchester City nanizao je osam pobjeda u svim natjecanjima, djelovao je moćno i superiorno, kao prije nekoliko sezona kada im se nitko nije mogao primaknuti niti blizu u Premier ligi, ali večeras je tom nizu na kraj stao Sunderland.
City je neočekivano kiksao u 19. kolu Premier lige, remiziravši na gostovanju kod Sunderlanda (0-0). Građani su, očekivano, nizali šanse i bili bliže pobjedi, ni nisu nikako uspjeli zatresti mrežu. Najbliže tome bio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, no milimetri su presudili.
Guardiola je dao predah bivšem igraču Dinama kojeg je uveo u igru u 57. minuti umjesto O'Reillyja, a u 73. minuti zamalo je zabio najljepši gol u svojoj karijeri. Dočekao je jedan ubačaj u suparničkom šesnaestercu pa okrenut leđima prema golu lukavo je pucao petom, no na njegovu žalost, lopta je odsjela na stativi. Da je ušla u mrežu, bila bi to spektakularna golčina, nalik onoj koju je nedavno zabio Luka Vušković i zaradio nagradu za gol mjeseca prosinca u Bundesligi.
Najviše je od ovog remija profitirao Sunderland koji je skočio na sedmo mjesto, dok je City ostao drugi s četiri boda zaostatka za prvoplasiranim Arsenalom koji od početka sezone ne ispušta vrh Premier lige..
