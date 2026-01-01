Obavijesti

BOLAN KIKS CITYJA

VIDEO Gvardiola su milimetri dijelili od remek djela! Zamalo je zabio najljepši gol u karijeri

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Gvardiola su milimetri dijelili od remek djela! Zamalo je zabio najljepši gol u karijeri
Foto: Sportklub

Stao je pobjednički niz Manchester Cityja koji je potrajao osam utakmice. Građani su u 19. kolu Premier lige remizirali sa Sunderlandom (0-0)

Nakon oscilacija na početku sezone, Pep Guardiola je krajem studenog podmazao svoj stroj koji je počeo mljeti sve pred sobom. Manchester City nanizao je osam pobjeda u svim natjecanjima, djelovao je moćno i superiorno, kao prije nekoliko sezona kada im se nitko nije mogao primaknuti niti blizu u Premier ligi, ali večeras je tom nizu na kraj stao Sunderland.

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

City je neočekivano kiksao u 19. kolu Premier lige, remiziravši na gostovanju kod Sunderlanda (0-0). Građani su, očekivano, nizali šanse i bili bliže pobjedi, ni nisu nikako uspjeli zatresti mrežu. Najbliže tome bio je hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, no milimetri su presudili.

Premier League - Nottingham Forest v Manchester City
Foto: Chris Radburn/REUTERS

Guardiola je dao predah bivšem igraču Dinama kojeg je uveo u igru u 57. minuti umjesto O'Reillyja, a u 73. minuti zamalo je zabio najljepši gol u svojoj karijeri. Dočekao je jedan ubačaj u suparničkom šesnaestercu pa okrenut leđima prema golu lukavo je pucao petom, no na njegovu žalost, lopta je odsjela na stativi. Da je ušla u mrežu, bila bi to spektakularna golčina, nalik onoj koju je nedavno zabio Luka Vušković i zaradio nagradu za gol mjeseca prosinca u Bundesligi.

Video pogledajte OVDJE

Najviše je od ovog remija profitirao Sunderland koji je skočio na sedmo mjesto, dok je City ostao drugi s četiri boda zaostatka za prvoplasiranim Arsenalom koji od početka sezone ne ispušta vrh Premier lige.. 

