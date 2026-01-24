Obavijesti

JUNAK OSASUNE

VIDEO Što bi u Pamploni bez njega!? Budimir zabio novi gol

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Arenasport

Ovaj gol ima posebnu težinu jer je Osasuna u utakmicu ušla s najgorim gostujućim učinkom u pet najjačih europskih liga, bez ijedne pobjede u prvih deset utakmica ove sezone i sa samo tri postignuta gola

Admiral

Hrvatski napadač Ante Budimir (34) ponovno je strijelac u Španjolskoj., ali i svjetskim nogometnim krugovima. Hrvatski reprezentativac zabio je gol za vodstvo Osasune protiv Rayo Vallecana u 21. kolu La Lige u 29. minuti utakmice. Budimir je na stadionu Vallecas, poznatom kao jednom od najtežih gostovanja u Španjolskoj.

Taj gol ima posebnu težinu jer je Osasuna u utakmicu ušla s najgorim gostujućim učinkom u pet najjačih europskih liga, bez ijedne pobjede u prvih deset gostujućih utakmica ove sezone i sa samo tri postignuta gola. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

S druge strane, Rayo Vallecano je do ovog susreta imao samo jedan poraz  u devet domaćih utakmica i imao je treću najbolju obranu lige na svom terenu. Budimirov gol tako nije samo donio vodstvo, već je prijetio prekinuti dva impresivna niza i najavio moguću prekretnicu za Osasuninu sezonu. Obje momčadi su u utakmicu ušle bodovno izjednačene.

Rayo je iznjednačio u 59. minuti preko Cissea, dok je Budimir napustio igru u 81. minuti. Zamijenio ga je Bretones.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

