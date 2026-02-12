VIDEO Što to sprema Dinamo? 'Nešto još neviđeno...sutra!'

Zagrebački Dinamo ponovno je uspio uzburkati navijačke strasti, no ovoga puta ne zbog poteza na terenu, već zbog misteriozne objave na svom službenom Instagram profilu. U četvrtak navečer, samo dva dana prije važne prvenstvene utakmice protiv Istre 1961, "modri" su objavili kratki video koji je u svega nekoliko sati postao glavna tema rasprava među navijačima, ostavivši sve u iščekivanju.

Objava se sastoji od dinamičnog video isječka koji u svega nekoliko sekundi prikazuje brze kadrove onoga što se čini kao novi dres. Kroz bljeskove različitih uzoraka i boja, video kulminira prikazom potpuno plave majice, nakon čega se ekran zatamnjuje. Cijelu objavu prati kratak, ali moćan opis: "Nešto… još neviđeno. Sutra." Upravo je ta poruka bila dovoljna da pokrene lavinu nagađanja o tome što klub priprema. Budući da se u subotu obilježava 26 godina od povratka imena Dinamo, postoji mogućnost da se objava odnosi i na to. Ipak, ništa nije potvrđeno.

Kao što se i očekivalo, objava je izazvala pravu eksploziju reakcija na društvenim mrežama. U komentarima ispod objave redaju se brojna nagađanja, od onih realnih do krajnje duhovitih. Dok jedni vjeruju da se radi isključivo o novom dresu, drugi su u šali sugerirali puno veće vijesti. "Kazuyoshi Miura se vraća u Dinamo?", upitao je jedan navijač, referirajući se na legendarnog japanskog nogometaša. Većina komentara, ipak, odiše pozitivom i nestrpljenjem, uz poruke podrške poput "Ajdeeee" i "Institucija".