UHVATILI SU GA

VIDEO Što to usred utakmice radi bivša zvijezda Barcelone?!

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Što to usred utakmice radi bivša zvijezda Barcelone?!
Foto: Twitter

Memphis Depay tijekom nedjeljne utakmice protiv Flamenga koristio je mobitel na klupi, što pravila strogo zabranjuju. Kamere su ga snimile, a treneri ga odmah ukorili

Memphis Depay (32) našao se u neugodnoj situaciji tijekom nedjeljne utakmice Corinthiansa protiv Flamenga. Nizozemski napadač morao je napustiti igru već u 22. minuti zbog bolova u desnom bedru, ali se nakon tuširanja vratio na klupu kako bi podržao suigrače. Upravo tada su ga kamere snimile s mobitelom u ruci, a treneri su ga odmah ukorili i naredili mu da ga spremi.

Pravila Brazilskog nogometnog saveza jasno zabranjuju igračima na klupi korištenje mobitela i druge elektroničke opreme tijekom utakmice. Nakon susreta, Depay je na društvenim mrežama objasnio što se dogodilo. Rekao je da je u tom trenutku razgovarao isključivo s liječnicima nizozemske reprezentacije zbog ozljede te da je na klupu izašao samo kako bi pokazao podršku momčadi iako je mogao ostati u svlačionici.

Dodao je da je i sam razočaran rezultatom te da će momčad nastaviti raditi kako bi ubuduće ostvarivala bolje rezultate. Corinthians je remijem 1-1 protiv Flamenga ostao bez pobjede sedmu utakmicu zaredom. Posljednji put slavili su 19. veljače u gostima kod Athletico Paranaensea. Sljedeću utakmicu igraju 1. travnja protiv Fluminensea.

Zvijezda Nizozemske kasnila na okupljanje iz bizarnog razloga: 'Neke su stvari izvan kontrole'
Zvijezda Nizozemske kasnila na okupljanje iz bizarnog razloga: 'Neke su stvari izvan kontrole'

Depay, najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije s 55 golova, uskoro odlazi na okupljanje "oranja". Izbornik Ronald Koeman pozvao ga je za prijateljske utakmice protiv Norveške i Ekvadora, a Depay bi u njima mogao nastupiti 109. i 110. put za Nizozemsku.

