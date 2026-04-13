VIDEO Stoper Uniteda povukao protivnika za kosu! Dobio crveni

Šok na Old Traffordu: Noah Okafor briljira protiv Uniteda, dok Martinez zbog povlačenja kose dobiva crveni karton!

Nogometaši Manchester Uniteda i Leedsa zaključili su 32. kolo engleske Premier lige okršajem na Old Traffordu (1-2). Utakmica je od samog početka bila u znaku gostiju, koji su poveli već u petoj minuti preko Noaha Okafora. Možda vam je poznato njegovo ime, riječ je o švicarskom reprezentativcu koji je donio RB Salzburgu tri boda protiv Dinama u grupnoj fazi Lige prvaka u listopadu 2022. godine.

Okafor je prošlog ljeta završio u Leedsu, koji je osigurao povratak u englesku elitu, a između Salzburga i Otoka imao je ne tako uspješan mandat u Milanu, koji ga je posudio i Napoliju na nekoliko mjeseci. Leeds ga je doveo u Englesku za 19 milijuna eura, a tamo pokazuje sve bolju formu. 

Naime, upravo je Okafor povisio vodstvo Leedsa u 29. minuti. Gosti su u nekoliko navrata bili vrlo blizu i trećeg gola, a važan trenutak dogodio se u 55. minuti utakmice. Lisandro Martinez dobio je žuti karton nakon povlačenja protivnika, ali je nakon VAR pregleda sudac Paul Tierney promijenio odluku.

Naime, napadač gostiju, Dominic Calvert-Lewin, požalio se sucu zbog povlačenja kose. Ponovljenje snimke pokazale su kako je Argentinac doista povukao Engleza, koji je imao kosu zavezanu u rep. Tierney je nakon toga promijenio odluku i Martinezu pokazao direktni crveni karton, na šok braniča Uniteda. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Nadu je "crvenim vragovima" dao Casemiro, koji je u 69. minuti na novu asistenciju Brune Fernandesa smanjio rezultat na 2-1. Štoviše, bivši veznjak Real Madrida  bio je kasnije vrlo blizu novog gola, ali je loptu s gol-linije spasio upravo Calvert-Lewin. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata.

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom 2024. u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

