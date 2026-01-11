VIDEO Strašan prekršaj užasnuo je mnoge! Savez mu je zabranio doživotno igranje i treniranje...

Užasne scene iz četvrtog ranga indonezijskog nogometa postale su viralne na društvenim mrežama. Navijači su ostali užasnuti nakon stravičnog prekršaja nogometaša na protivničkom igraču.

Nogometaš u žutom dresu je krenuo u napad i kada mu se približio protivnički igrač u zelenom dresu, namjerno ga je udario nogom u prsa. Protivnički igrač ostao je ležati na travnjaku, a njegovi suigrači su se krenuli svađati sa sucem. Sudac je dao crveni karton igraču u žutom dresu.

Međutim, nogometaš će pretrpjeti puno težu kaznu od crvenog kartona. Naime, oglasio se Indonezijski nogometni savez koji je donio odluku i izbacio ga doživotno iz nogometa. Zabranjeno mu je treniranje i igranje za klub u Indoneziji.