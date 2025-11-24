VIDEO Stravičan lom noge BiH napadača. Trener potvrdio crne slutnje, prijeti mu kraj karijere?

Edin Višća (35) bosanskohercegovački krilni igrač i kapetan Trabzonspora, doživio je danas tešku ozljedu u ogledu 13. kola turske Superlige protiv Basaksehira. Nesretni trenutak dogodio se već u 11. minuti, kada je irski branič Festy Ebosele u duelu uz aut-liniju nagazio Višćinu nogu punom težinom tijela. Nakon silovitog kontakta Višća je pao na travnjak u snažnim bolovima, a liječnici su ga ubrzo iznijeli s terena na nosilima.

Sudac je isprva dodijelio žuti karton, no poslije intervencije VAR-a preinačio je odluku u izravni crveni zbog izuzetno grubog i opasnoga starta. Snimke incidenta jasno upućuju na težak prijelom potkoljenice.

Tešku ozljedu pogledajte OVDJE.

Turski mediji prenose da je potvrđeno kako je riječ o ozbiljnoj frakturi koja zahtijeva hitnu operaciju i višemjesečnu rehabilitaciju. Trener Trabzonspora Fatih Tekke poslije utakmice izjavio je da su već dobili potvrdu o lomu te najavio da će Višća sutra biti operiran, ističući kako mu je zbog kapetanove ozljede slavlje nakon pobjede 4-3 izrazito ograničeno.

Ozljeda je otvorila pitanje nastavka karijere, posebno zato što Višća u veljači puni 36 godina, a ugovor mu s Trabzonsporom istječe na kraju sezone. Iako je klub odmah objavio poruku podrške i izrazio nadu u što brži oporavak, mnogi strahuju da bi ovako ozbiljan lom mogao značiti kraj jedne bogate karijere.

Višća je u Tursku stigao iz Željezničara, nakon što je seniorski put započeo u rodnim Banovićima. U Basaksehiru je igrao od 2011. do početka 2022. godine i ondje stekao status klupske ikone i jednoga od najuspješnijih stranaca u povijesti Superlige. Za turske je klubove odigrao više od 500 utakmica te ostvario impresivan učinak od 131 pogotka i 155 asistencija, uz dva osvojena naslova prvaka. U dresu Trabzonspora ove je sezone upisao osam odnosno devet prvenstvenih nastupa, ovisno o izvorima.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine nastupio je 55 puta i zabio 10 golova. Debitirao je 2010. godine, a od državne se selekcije oprostio 2019., premda se dugo najavljivala mogućnost povratka.